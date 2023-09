/FOTO, VIDEO/ Nohy ještě trochu otlačené z kanad, vlasy nakrátko a slzy v očích rodičů. Budoucí vojáci v pátek dopoledne složili na náměstí v Moravské Třebové slavnostní slib. Adaptační kurz prváků letos zvládli všichni a nikdo školu neopustil.

Slib studentů vojenské školy v Moravské Třebové. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková

Slibujeme! Studenti prvního ročníku vojenské školy v Moravské Třebové mají za sebou náročné týdny vojenského režimu a už také slavnostní slib. Od pondělí jim začne po kurzu v terénu školní výuka. Za studenty prvního ročníku složil přísahu Matyáš Jaroslav Borský z Prahy. „Na to, k čemu jsme se slibem zavázali, vynaložíme hodně sil, abychom to dodrželi. Slib bereme vážně. První týdny byly náročné, ale to patří k vojenskému povolání. Nejtěžší pro mě bylo zvyknout si na časté uklízení,“ řekl po složení slibu Matyáš Jaroslav Borský.

Střední vojenská škola v Moravské Třebové je jediná v České republice, svoji pobočku má ještě v Sokolově. Studenti mohou získat stipendia, ubytování na internátu i veškeré vybavení mají zdarma.

První týdny ve vojenské škole jsou pro nováčky náročné jak fyzicky, tak i psychicky. Někteří si těžko zvykají na vojenský režim a za slzy se nestydí. „Nastoupilo přes 180 studentů a k naší velké radosti nikdo z nich neodešel. Adaptační proces všichni zvládli, ačkoliv v minulých letech se stávalo, že jednotlivci odcházeli. Věříme, že tito žáci zvládnou celé čtyřleté studium,“ uvedl mluvčí vojenské školy Jan Konopčík.

Ostříhat, nazout kanady, obléct maskáče. Vojenská škola ve Třebové vítala prváky

Na slavnostní slib prváků se v pátek přijeli podívat jejich rodiče, babičky, dědové, sourozenci i kamarádi. „Je to krásné i dojemné. Pamatuji si, když měl syn přísahu na klasické vojně, tohle je dost podobné,“ podotkl Pavel, který se přijel podívat na vnuka. Vojenská škola je pro mnohé žáky splněný sen. Zvládli těžké přijímací zkoušky a čekají je čtyři roky dřiny.

„Náš Marek chtěl být vojákem už odmalička. A hlavně máme vojáka z povolání v rodině, švagr slouží u výsadkové jednotky, tak jde syn v jeho stopách. Adaptační proces zvládl, byla to jeho vysněná škola a nikdy jsme ho od ní nezrazovali, naopak ho celá rodina podporujeme. Chce pokračovat na vysoké škole ve Vyškově a jeho snem je 601. výsadková jednotka v Prostějově,“ prozradila maminka Věra Chmelová z Holic.

FOTO: Vlasy na tři milimetry. Prváci na vojenské škole v Třebové šli pod nůžky

To prvního vojáka v rodině bude mít rodina Honzy z Prahy, který se přijel podívat na slib svého syna. „K vojenské škole dospěl postupně a chtěl zkusit vojenský režim. Vybral si ještě podobné zaměření na civilní škole, udělal zkoušky na obě školy a vyhrála ta vojenská. Bude to první voják v rodině a moc mu fandím. První týdny zvládl výborně a je nadšený,“ dodal Honza.

Vojenská škola v Moravské Třebové letos otevřela nový obor zaměřený na elektrotechniku. „Po informačních a komunikačních technologiích je v české armádě velká poptávka. Tento obor je dlouhodobě plánovaný, aby splnil potřeby armády,“ uzavřel Konopčík.

Střední vojenská škola v Moravské Třebové je jediná v České republice, svoji pobočku má ještě v Sokolově. Studenti mohou získat stipendia, ubytování na internátu i veškeré vybavení mají zdarma.

Podívejte se i na video o vojenské škole:

Zdroj: Youtube