„Naleštit podlahu v jedné místnosti zabere asi dvě hodiny, musí se dávat pozor na stěny, není to lehké,“ vysvětluje Vladimír Mach, který zručně pracuje s leštičkou. Jeho kolega vedle staví k oknu speciální lešení. Budou se věšet těžké a dlouhé záclony. „Jde o zvyk, je to vysoko, ale už mi to ani nepřijde,“ říká pracovnice zámku, která přináší náruč voňavých závěsů.