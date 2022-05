„S výkonem a umístěním jsem hodně spokojený,“ zhodnotil Drábek počínání psů, kteří pod jeho vedením soutěžili letos poprvé. „Já jsem to letos vyhrál popáté, tak doufám že to vyhraji aspoň desetkrát,“ zasmál se Drábek.

Druhé místo obsadila fenka Árčí s vůdcem Markem Vápeníkem z mysliveckého spolu Býšť. „S výkonech Árčí jsem spokojený, poslouchala a dělala, co měla. Takové umístění jsem nečekal, bylo to překvapení,“ zhodnotil spokojeně Vápeník.

V 55 FOTOGRAFIÍCH: Dva dny majálesového veselí v Pardubicích. Poznáte se?

Třetí místo a poslední pohár pro jednotlivce obdržela vůdkyně Marie Kasanová s fenkou krátkosrstého ohaře Erynou z Chrudimska. Majitelka se přitom o soutěži dozvěděla jen pár dní předem. „S výkonem Eryny jsem nadmíru spokojená, protože jsem ještě v neděli nevěděla, že něco takového existuje,“ řekla Kasanová.

Za okresy s velkým předstihem vyhrál tým z Chrudimska a znovu si přebral putovní pohár. Na druhém místě skončili psi z Pardubicka, následoval okres Ústí nad Orlicí a na konec Svitavy.

VIDEO: Co bude pak. Kolotoče Spilků z Pardubic účinkují v klipu kapely Kryštof

Podle jednatele Okresního mysliveckého spolku Pardubice Josefa Paroubka jsou soutěže každý rok velmi kvalitní. „Úroveň zkoušek je vysoká. Nastupuje dost psů. A další dobrá zpráva je, že myslivci mají zájem udělat vše pro to, aby si toho psa vycvičili,“ poznamenal Paroubek.

Mezi diváky na soutěži byl i Ukrajinec Vasil, který v Pardubicích žije už sedm let. Na podobné akci nikdy předtím nebyl. „Zkouška psů se mi velmi líbila, viděl jsem to poprvé, bylo to moc pěkné,“ řekl s úsměvem Vasil, který pochází z Mukačeva, kde má také rodinu.