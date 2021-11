Na holinách nyní dělníci sází 18 tisíc nových dřevin, další tři tisíce mají podle počasí vysadit do konce roku. Převážně půjde o listnaté stromy.

Kůrovec nalétal do Vodárenského lesa směrem od Poličky a napadl jeho velkou část. Vzhledem k tomu, že postižené stromy představují hrozbu pro další zdravé dřeviny a také pro kolemjdoucí, bylo nutné je pokácet.

"Vloni v dubnu došlo na první masivní kácení. Naposledy se kácel jeden hektar lesa letos v září," sdělila mluvčí Svitav Kateřina Kotasová. Rekreační část města, která sloužila k procházkám a poznávání místní flóry a fauny nejen obyvatelům Svitav, ztratila svoje kouzlo.

Ve Vodárenském lese se opět kácí

I přes napjatou situaci s dodávkou sazenic s ohledem na potřeby zalesnění v celé republice, se podařilo získat zhruba 21 tisíc sazenic dřevin. Jedná se především o listnaté stromy, buk, javor, dub či olše, a 2 200 jedlí. Jejich výsadba začala v listopadu a v současné chvíli je jich vysazeno asi 18 tisíc. Do konce roku by měl být při vhodném průběhu zimního počasí vysázen zbytek. Na jaře je v plánu výsadba jabloní lesních, hrušní nebo lip. Ty budou umístěny hlavně podél cestiček. Většina nových dřevin bude proti poškození chráněna oplocenkou, která by se mohla oddělat zhruba za pět let.

Ve Svitavách vzniká přírodní bludiště.Zdroj: Ditta Kukaňová

„Skladba vysázených stromů je pestrá. Chtěli bychom proto do lesa přidat nové naučné cedule, aby se lidé mohli rovnou při procházkách také něco zajímavého dozvědět. V zadní části lesa navíc vznikne habrové bludiště, které se jistě stane zábavným prvkem pro všechny věkové kategorie,“ dodal vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.

Svitavy musí ve Vodárenském lese vykácet dalších 500 stromů

Vodárenský les je více než sto let stará lokalita Svitav. V minulosti byla zdrojem pitné vody pro město, dnes nabízí nejen pěknou procházku přírodou a také nevšední stavby. Vodárenský les se stal zdrojem pitné vody pro Svitavy už začátkem 20. století. Cesta k městskému vodovodu byla složitá. Měšťané využívali veřejné vodní zdroje a rozhodnutí o výstavbě vodovodu padlo až v roce 1886. Stavba začala nakonec až o čtyřiadvacet let později.

Zpřístupnění Vodárenského lesa umožnilo lidem prohlídku těžko dostupných částí lesa s vyvěrající podzemní vodou. Lesem je možné procházet po pravém břehu Ostrého potoka po dřevěných chodnících a šotolinových cestách. Návštěvníci uvidí biotop mokřin a podmáčených půd a zastaví se na molech u studní.