Ve Svitavách teklo v sobotu odpoledne víno proudem. Konal se tady totiž tradiční Svatováclavský vinný košt. Vinaři z Moravy přivezli do Svitav nejen výborné červené a bílé víno, které lidé na místě koštovali, ale také letošní čerstvý burčák.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.