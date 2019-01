Polička -Na hodinu hudební výchovy si s dětmi na letním táboře Komety u Poličky zahrál zpěvák Michal Hudček. V krásném prostředí lesů pod Baldským vrchem zněly jeho písničky, hity z Pomády i skladby skupiny Queen, které rád zpívá.

Než začal koncert, musel se ale Michal skoro na hodinu vrátit k profesi, které se věnoval před svým úspěchem v druhé řadě soutěže SuperStar. Proměnil se ve zvukaře, aby nejprve rozchodil stávkující tábornickou aparaturu.Pak už mohl na improvizovaném pódiu vzít do ruky mikrofon a později také kytaru.



„Já jsem si jako kluk vždycky přál jet na letní tábor, ale nikdy se mi to nepodařilo. Takže se mi přání plní alespoň dodatečně teď u vás,“ přivítal děti rozesazené do půlkruhu před pódiem Michal. Vzápětí děti zapojil do vystoupení, refrény zpívaly s ním. Táboroví vedoucí nezůstali stranou a u některých písniček dělali Michalovi ladně se vlnící „křoví“. Po koncertu zbyl ještě čas na autogramiádu.



„Každý rok se snažíme připravit nějaký zajímavý kulturní program. Na příklad loni nám tady jeden večer hrála šumperská skupina O5&Radeček, letos přijal naše pozvání právě Michal Hudček. Pro děti to bylo překvapení. Věděly jen to, že bude diskotéka s hudebním programem,“ řekl Radek Vízner z chrudimské neziskové organizace Kometa, která tábor pro děti z různých konců republiky pořádá. Má i vlastní internetové stránky www.kometa.cz, na níž se denně objevují čerstvé zprávy o dění v táboře. Hned ráno po koncertu Michala Hudčeka si tu mohli návštěvníci webu přečíst i větu: Michal byl super.

Stanislava Rybičková