Litomyšlská veselice se vydařila. Celý víkend bylo v Litomyšli rušno. Lidé si užívali dobré jídlo, hudbu, divadlo a zapojili se i do soutěže v pečení chleba. Nechyběl tradiční Mint market s českou módou. Na Portmoneu byla odhalena pamětní deska nakladateli Ladislavu Horáčkovi. V neděli veselice vyvrcholila společným obědem pod širým nebem, podávala se pečená husička. I letos se uskutečnila soutěž o nejlepší doma upečený chleba. Podívejte se v bohaté fotogalerii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.