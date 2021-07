„Obraz byl do kaple umístěný v roce 1905, kdy byl zakoupen v Praze. Měl tehdy hodnotu asi dvou krav, což bylo na tu dobu dost peněz,“ říká starosta Příluky David Šimek. Originál obrazu ale zůstane schovaný v rámu repliky pro budoucí generace. Lidé uvidí tisk na plátně.

Kaplička z počátku 19. století skrývá ještě další poklady, a to dřevěné oltáříky, které jsou jediné svého druhu v republice. „Oltáříky byly schované roky na půdě mateřské školy. Při její rekonstrukci jsme je vytáhli a zjistili, jaký je to poklad. To nám potvrdili i památkáři, kteří oltáře zkoumali,“ vysvětluje Šimek.

Oltáříky představují podle znalců velmi unikátní památku lidového řemesla. Jde o amatérskou řezbu, její autor není známý. Barevně připomínají díla architekta Dušana Jurkoviče. Do kaple už mohou lidé nahlédnout. Druhý oltář bude vysvěcen o pouti v neděli 18. července.

U kapličky se nachází jedna z příluckých vyhlídek, odkud je výhled až k Novým Hradům a na Toulovcovy maštale.