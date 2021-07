/DOPLNĚNA BILANCE BOUŘEK A PŘEDPOVĚĎ METEOROLOGŮ/ Opět desítky výjezdů mají po večerní silné bouřce pardubičtí a hradečtí krajští hasiči. Popadané stromy, výpadky elektřiny, vytopené sklepy… A také dva evakuované dětské tábory na Královédvorsku, ke kterým se hasiči museli kvůli popadaným stromům doslova prořezat. Přinášíme výběr fotografií od našich čtenářů z východních Čech, o které se podělili na facebookových stránkách Deníku.

Pardubice | Foto: Andrea Prázová

U Nemojova na Královédvorsku rozprášila večerní silná bouřka dva dětské tábory. Děti z jednoho se dostaly s vedoucími do blízké hospody, do druhého tábora se museli hasiči doslova prořezat. Hasičské autobusy odvezly do skautského centra v Hostinném 51 dětí a 13 dospělých. Tři lehce zraněné děti skončily v péči zdravotnické záchranky.