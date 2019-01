Křenov - Nadšení příznivci Petrova cechu uspořádali v sobotu závody. Výtěžek z rybolovu rozdělili. Část darují dětem, zbytek poputuje na údržbu chovné nádrže.

Pořadatelé navezli do rybníka 450 kusů obratlovců. Spolu s rybami již zdomácnělými představoval tento počet zásobu pro rekordních 94 zapsaných závodících jedinců. Z toho devatenáct rybářů mělo méně než patnáct let. Největší úlovky mizely v kádi, kde byly uchovány až do vyhlášení tomboly.

Čtyřletému, nejmladšímu závodníkovi, musel nahodit udici ještě táta. Sedmiletý Vojta Hofman z Moravské Třebové už zkouší všechno obstarat sám. Je na nářadíčko a znalosti neskonale hrdý.

Zisk z rybářských závodů věnují mateřské škole, přispějí na dětský den a část peněz použijí na udržování obecního rybníku.

Krédo křenovských rybářů zní, že vítěz je nejenom ten, kdo vyloví největší rybu, ale každý, kdo se závodů zúčastnil.