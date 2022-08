V rámci oprav budovy myslel kraj i na úsporu energií, aby nedocházelo k únikům tepla.

„Vzhledem ke stávající situaci na trhu s energiemi je dobře, že jsme ve škole dokončili energeticky úsporná opatření, a to s přispěním dotací z evropských fondů. Samozřejmě, že to stávající složitou situaci samo o sobě nevyřeší, ale je to jeden se střípků do mozaiky snižování energetické náročnosti budov, o kterou se dlouhodobě snažíme a dnes již máme na většině našich školních budov alespoň nějaká úsporná opatření dokončena," dodal hejtman Martin Netolický. Nyní se kraj více zaměří na instalaci fotovoltaických elektráren.