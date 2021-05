Polička opravuje svůj krytý plavecký bazén po etapách. Nyní je na řadě poslední část plánované modernizace. Městskou kasu má stát 90 milionů korun, ale nutná bude podle vedení města dotace. Studie počítá s rozsáhlými bouracími pracemi, téměř vše, snad kromě vlastního bazénu, vířivky a tobogánu, změní své místo. Projekt počítá také s přístavbou bazénu pro děti.

„Od roku 2010 jsme na plaveckém bazénu provedli šest dílčích etap z plánované rekonstrukce. Zbývá poslední etapa, která by měla celkovou opravu završit. Za tímto účelem pracovala jeden a půl roku Komise pro navržení rozsahu dokončení plaveckého bazénu. Ta měla za úkol navrhnout zastupitelům konečnou podobu opravy našeho bazénu,“ sdělil starosta Poličky Jaroslav Martinů (ODS).

Projektovou dokumentaci na poslední část oprav má zpracovat firma Apolo CZ poličského zastupitele Martina Kozáčka (ODS). Bez výběrového řízení. Opozici se rozhodnutí zastupitelů nelíbí. Podle vedení města ale už firma před deseti lety jednu projektovou dokumentaci na bazén zpracovávala, takže není znovu výběrové řízení nutné.

Opozice kritizuje „utrácení“ města, kdy projektová dokumentace má stát 1,3 milionu korun.

„Již v roce 2016 navrhlo architektonické studio zastupitelky Jitky Bidlové, tehdy ještě bez mandátu, za asi třicet tisíc koncept rekonstrukce, která šla opačným směrem. Tedy co nejméně bourat a dětský bazének "vecpat" do současného objektu,“ vysvětlil opoziční zastupitel Štěpán Vlček (Piráti). Podle Pirátů by si navíc tak velká investice zasloužila veřejnou diskuzi a architektonickou soutěž.

DRAHÉ ZMĚNY

Komise předložila technické řešení rekonstrukce původního bazénu ve stávajícím půdorysu a dále přístavbu bazénku pro děti. „Zastupitelé návrh odsouhlasili a rozhodli o zadání projektové dokumentace,“ dodal Martinů. Proti byli pouze zastupitelé za Piráty.

Poslední opravou prošel bazén v Poličce v roce 2018, kdy město ze svého rozpočtu investovalo do nových atrakcí 16,5 milionu korun. V bazénu tehdy přibyly dvě novinky pro veřejnost, a to nový tobogán s vizuálními světelnými efekty, jehož délka je 72,84 metru, a vířivka s wellness programem pro jedenáct osob.

„Přijde mi, že by se rekonstrukce dala udělat levnější. Nepovažuji za účelné, abychom posouvali schodiště o dva metry nebo bazének pro saunu od jedné stěny ke druhé v rámci jedné místnosti. A navíc mám obavu, abychom nemuseli v budoucnu zvyšovat vstupné. Už nyní město doplácí z rozpočtu na hodinu za každého návštěvníka 120 korun,“ vysvětlil Vlček, který ale každopádně považuje rekonstrukci za nutnou. V bazénu je totiž zastaralá technologie, v šatnách opadává omítka, sprchy jsou dožilé.

Otázkou ale je, zda vůbec na poslední fázi opravy bazénu dojde. „Náklady se odhadují na 60 milionů korun korun v původní dimenzi stávající budovy a 30 milionů korun za přístavbu bazénku. Je zcela přirozené, že bez dotace si naše město takto nákladnou akci nebude moci dovolit,“ řekl starosta Martinů.

A finanční výbor uvažuje na bazén pouze částku 20 milionů korun. „Mám strach, že se udělá projekt za 1,3 milionu korun, který se nakonec ani nebude realizovat,“ podotkl Vlček. To, že termín pro zpracování projektové dokumentace je šibeniční, potvrdil na jednání zastupitelstva i Martin Kozáček, jednatel firmy Apolo CZ, která má projekt dělat. Přitom město počítá s tím, že dotační výzva od Národní sportovní agentury přijde letos na začátku prosince.