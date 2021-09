"Těším se na nové kamarády a že se naučím číst a psát," říká nervózně prvňačka Terezka.

Ve škole je přivítal ředitel školy Jan Sigl i starosta obce Miloš Vrabec. "Čeká vás důležitá životní etapa dlouhá devět let. Vzdělávat se budete celý život, tak snad tady k tomu získáte pevné základy a najdete spoustu kamarádů," přeje dětem Jan Sigl. A všichni doufají, že budou chodit do školy a nečeká je výuka na dálku přes počítač, jako to zažili prvňáčci vloni.

Přejeme dětem krásný školní rok a hodně zážitků s novými kamarády.