FOTO, VIDEO: Rekordní sraz v Poličce. Farář požehnal tisícovce motorek

Naleštěné stroje, vůně benzínu a skoro kyblík svěcené vody. Na náměstí v Poličce v pondělí odpoledne burácela tisícovka motorek. Motorkářům do nové sezony tradičně požehnal poličský kněz Tomáš Enderle. Na sraz přijeli motorkáři ze širokého okolí, někteří dokonce až ze Slovenska. Nejstaršímu účastníkovi bylo 77 let a nejmladšímu šest let. Společně se pak motorkáři vydali na projížďku dlouhou asi 60 kilometrů, akci zakončil program v Pomezí. Podívejte se ve fotkách a ve videu.

Zahájení motorkářské sezony v Poličce. | Video: Deník/ Iveta Nádvorníková