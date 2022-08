FOTO, VIDEO: Pitbul nebo havaňák. Psí hotel v Kukli ubytuje všechny rasy

Rút, Brooklyn, Bailey… Na zahradě u Psího hotelu v Kukli u Svitav je živo. Pětice psů společně řádí na trávníku, zatímco jejich páníčci si užívají dovolenou třeba u moře. Ročně projde tímhle hotelem zhruba 350 psů a řada se jich vrací už několik let. Mají to tady all inclusive i s fotkami z pobytu pro majitele.

Pitbul nebo havaňák. Psí hotel v Kukli ubytuje všechny rasy | Video: Iveta Nádvorníková