Základní uměleckou školou Bohuslava Martinů v Poličce už zase zní hudba. Po několika měsících se vrátili žáci hudebního oboru k prezenční výuce hry na klavír, flétnu, trubku, smyčcové nástroje, akordeon a další. Nově mohou hrát i na zbrusu nové piano značky Petrof.

Piana do škol: Zuška v Poličce má nové piano Petrof | Video: Deník/Iveta Nádvorníková

To získala poličská zuška díky výzvě Piana do škol. „Je to sen a je to dar, kterého si velmi vážíme,“ říká Gabriela Vraspírová Vorbová, ředitelka ZUŠ Bohuslava Martinů v Poličce.