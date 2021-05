Cestování lze dobře spojit s kvalitní gastronomií. Herec Lukáš Hejlík a jeho gastro mapa je modlou všech kulinářských milovníků. Svoji novou knihu 555: Výlety s Gastromapou Lukáše Hejlíka pokřtil herec v Litomyšli na “plácku u semaforu” u amerického autobusu přebudovaného na pojízdné bistro. Litomyšl je jeho srdcovka a moc rád sem jezdí. Miluje zdejší gastro podniky.

Herec Lukáš Hejlík pokřtil v Litomyšli svoji novou knihu. | Foto: Deník/Iveta Nádvorníková

Restaurace po covidu ale čekají těžké časy a už teď je jasné, že některé covid nepřežily. "V mé vybrané skupině restaurací to vidím velice dobře. Většina z nich jsou bojovníci, existovali a zvládli to při omezeních i při zavřených okresech. Obecně však ale skoro 30 procent restaurací pravděpodobně v České republice skončí. Z mých 555, o kterých ve své nové knize nyní píši, skončí do 10 procent, možná i méně," řekl Lukáš Hejlík.