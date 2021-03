FOTO/VIDEO: Bez cisterny nezůstanou. Hasiči v Budislavi dostali nové auto

Deset let čekali dobrovolní hasiči v Budislavi na nové auto. Už to vypadalo, že přes čtyřicet let starou liazku odstaví a zůstanou bez cisterny. Naštěstí se tak nestane. Hasiči v pátek převzali vyřazené vozidlo od profíků z Moravské Třebové.

Bez cisterny nezůstanou. Hasiči v Budislavi dostali nové auto | Video: Deník/Iveta Nádvorníková

Před hasičskou zbrojnicí v Budislavi stojí stará liazka, nejlepší roky má dávno za sebou. Hasiči přiznávají, že výjezdy s ní už byly riskantní a někteří se tohle auto báli v zimě řídit. Vedle terénního vozu ve zbrojnici je zameteno a připraveno na novou cisternu. Přiváží ji profesionální hasiči ze Svitav. „Jsme za nové vozidlo moc rádi. Usilovali jsme o nové auto asi deset let a upozorňovali obec, že místní technika je zastaralá, nevyhovující a v zimním období nebezpečná. Obec ale nenašla peníze na obnovu techniky, takže jsme liazku chtěli odstavit. Jednotka by tak byla po 25 letech bez cisterny,“ říká budislavský hasič Martin Heger. Od pátku ale parkuje ve zbrojnici hasičské vozidlo Mercedes - Benz Atego CAS 15. To využívali téměř dvanáct let profesionální hasiči ve stanici v Moravské Třebové. Čekali na něj dobrovolní hasiči v celém okrese a záleželo na rozhodnutí krajského ředitele hasičů, komu vozidlo darují. PODĚKOVÁNÍ: Rodina řidičky děkuje hasičům i záchranářům Přečíst článek › „Zájemců je hodně, máme spoustu žádostí. Budislav jsme vybrali vzhledem ke stavu techniky. Navíc zdejší jednotka je předurčená k zásahům u dopravních nehod. Pro nás je v této oblasti nepostradatelná,“ vysvětluje Jaroslav Čermák ze svitavské stanice HZS Pardubického kraje. Hasiči v Budislavi nevyjíždějí jen k požárům a nehodám. Díky skalnatému terénu v okolí obce jsou jejich prací i výjezdy ke zraněným lidem. Vloni měli takových zásahů hned několik. V Budislavi vyrostly unikátní bílé borůvky Přečíst článek › „Jednotku v Budislavi nutně potřebujeme. Je to sem daleko od stanice v Litomyšli i od Hlinska. Vyjíždí až na Chrudimsko a má velkou územní působnost,“ podotýká Čermák. Nové auto je stavěné i na technické zásahy v Toulovcových maštalích. „Na záchranu lidí a využití defibrilátoru ale budeme dále jezdit s malým autem, které je v terénu šikovnější,“ dodává Heger. V minulém roce budislavští hasiči žádali o čtyřkolku, ale neuspěli. Kraj a obec odmítá pro dobrovolné hasiče takové vybavení koupit.