V Pardubickém kraji jsou největší porblémy na Pardubicku, vítr navíc dopoledne znovu zesílil.

"Tomu se říká jízda. Vítr nám zase zesílil a my jsme se ještě nezastavili. Od páteční 22. hodiny do sobotní 11. hodiny dopolední evidujeme 86 událostí v souvislosti se silným větrem. Nejhorší situace, dle slov operačního důstojníka, je na Pardubicku. Je to jako přes kopírák - spadlý strom, utržená střecha, polámané větve, vytrhané plechy… držte se a my jedeme dál, pomáhat vám," píše mluvčí pardubických krajských hasičů Vendula Horáková.

Větší škody napáchal vichr ve čtvrtek:

OBRAZEM: Vítr měl všude kolem 100 km/h, bez proudu je 11 tisíc domácností

"Včera se podařilo opravit všechny poruchy, ale bohužel večer a v noci začalo opět znovu foukat. K 9. hodině ranní evidujeme v Královéhradeckém kraji 5 poruch na vedení vysokého napětí, asi 300 domácností bez energie. Postižené oblasti jsou okolí Hradce Králové, Trutnovsko Jičínsko a Rychnovsko. V Pardubickém kraji evidujeme 3 poruchy na vedení vysokého napětí, asi 400 domácností bez energie. K postiženým oblastem patří Svitavsko, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová," uvedla mluvčí východočeských energetiků Šárka Lapáčková Beránková.

Na odstraňování energetici podle ní intenzivně pracují. "Věřím, že se nám podaří odstranit všechny poruchy ještě během dnešního dne a obnovit dodávku energie do všech domácností."

Větrné počasí nás navíc podle předpovědi meteorologů čeká až do poloviny příštího týdne. Dnes by měl vítr v nárazech dosahovat 50 až 90 km/h, na horách kolem 110 km/h.