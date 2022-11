Takové počasí ale pořadatelé soutěže na konci října nepamatují. To ale nahrálo divákům, kterých se na ploše Flídr arény sešlo několik tisíc. V 8:45 hodin začal závod kategorií žen. Zde nechyběly nejkvalitnější týmy z České i Slovenské republiky. Začátek soutěže byl vlažný a mnoha týmům se nedařilo s mírně atypickou dráhou ve Flídr aréně srovnat.

"Přesto jsme v této kategorii viděli pět časů pod 18vteřinovou hranici. Nečekané vítězství si ze Širokého Dolu odvezla děvčata z Haňovic z Olomoucka, která předvedla velmi povedený útok zakončený vyrovnanými sestřiky v čase 17,05. Děvčata šla asi v polovině startovního pole a mírné zdržení při náběru jim spíše pomohlo, aby byly proudařky na svých místech. Ani velké extraligové favoritky však tento čas nedokázaly pokořit, a tak se vítězky Olomoucké noční ligy staly i vítězkami Flídr cupu 2022," přiblížil závod žen Jakub Paulíček z SDH Široký Důl.

Stavba nadchodu přes I/35 v Litomyšli nabírá zpoždění. Hotovo má být na Vánoce

Na druhém místě skončily vicemistryně Extraligy ČR ženy z Olešné. O jejich druhém místě rozhodla pouhá setina sekundy a čas 17,06. Bronzové medaile pak putovaly do Jinolic. Čtvrté místo pak putovalo do Děrného za 17,57 vteřiny a páté do Benetic za čas 17,94.

REKORD DRÁHY

Následoval závod mužů, který sliboval díky počasí rychlé časy.

"Byl to nejrychlejší závod v historii, ve kterém jsme se dočkali 44 časů pod 15 vteřin, šesti třináctek a dokonce překonání čtrnáct let starého rekordu dráhy. Už od začátku padaly kvalitní časy jako na běžícím páse a než se na start postavila Trnava a ukázala, že to bude opravdu výjimečný závod. Čas 13,91 a obrovská radost v táboře Trnavy rozjel na ploše Flídr arény sérii útoků, která neměla dosud obdoby," popsal závod Paulíček.

Vrcholem byly tři útoky extraligových týmů Jinolic, Čechtína a Nevcehle. Tyto týmy šly hned po sobě v neuvěřitelné atmosféře, která je hnala kupředu. Jinolice zapsaly 13,93, hned po nich Čechtín druhý nejrychlejší útok historie závodu 13,71.

NOVÉ FOTO: Tragédie na Dušičky. Silnici I/35 u Gajeru uzavřela smrtelná nehoda

"Pak všechno vzali do svých rukou borci z Nevcehle a naprosto neuvěřitelným výkonem překonali čtrnáct let starý rekord dráhy Zbory z roku 2008. Čas 13,52 znamenal obrovskou radost v týmu, který je zároveň držitelem rekordu Extraligy ČR a v letošním roce se v Extralize umístil na třetím místě," dodal Paulíček.

Největší slovenský favorit Polny Kesov skončil po chybě už na základně a tak se nejúspěšnějším Slovenským týmem stala na sedmém místě Orechova Potoň s časem 14,01. Do konce závodu ještě promluvili muži z Jaronic, kteří si ze Širokého Dolu vezou bronzové medaile za čas 13,75. Poslední třináctku, kterou diváci viděli, pak předvedl Radostín na Oslavou B a čas 13,88 znamenal celkové čtvrté místo.

HASIČI I POMÁHALI

Během hlavního závodu se na vedlejší dráze konalo charitativní Mistrovství Evropy v nalévačce dvojic, což je část požárního útoku, při které se dostává voda do stroje. "Startovné jsme věnovali na pomoc rodině kamaráda, který nečekaně zahynul v letošním roce na hasičských závodech," řekl Paulíček.

V kategorii mužů zvítězil tým z Janovic s časem 6,41 a v kategorii žen Pěnčín s časem 7,64. Společně se startovným probíhal prodej hrníčků s logem závodu a našeho projektu Všichni za jednoho. Kdo chtěl, mohl přispět do kasiček u barů. Celkem se podařilo vybrat neuvěřitelných 100 tisíc korun.