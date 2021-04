"Máme 33 uklizených štací, petky a plechy a jiný odpad sbíralo 180 účastníků, nasbíráno 150 pytlů, 3 kufry a 1 hlava," informoval organizátor akce v Litomyšli Jan Vavřín. Jde o hlavu figuríny, ale tělo se dosud nenašlo, zato sběrači odhalili v údolí směrem k Osíku jednu černou skládku.

Podle účastníků uklízecí akce bylo v Oseckém údolí hodně střepů a ostrých úlomků a dalšího odpadu. Může jít o zbytky "obydlí" známého bezdomovce.

Příkopy cest uklízeli lidé také v Příluce na Svitavsku.

"K této bohulibé akci nás na poslední chvíli 'vyprovokoval' Honza Vavřín ze skupiny Ukliďme Česko v Litomyšli (a okolí). Úklid proběhl na všech komunikacích v katastru obce. Potkali jsme při úklidu prima partu ze Suché Lhoty," uvedl starosta Příluky David Šimek.

Do sběru odpadků, co někdo odhodil do příkopu, se zapojili ve vesnici dospělí i děti.