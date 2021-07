Z důvodu opravy silnice II/360 z Poličky do Korouhve je už od dubna uzavřena Zákrejsova ulice. Firma kromě rekonstrukce silnice opravuje i dva mosty, které jsou její součástí.

Kraj opravuje silnici z Poličky směrem na Korouhev. | Foto: Město Polička

Most v Poličce v Zákrejsově ulici má být zprůjezdněn 2. srpna. Současně bude otevřena silnice z Poličky do Bořin. „S touto změnou se posune i místo oprav, a to dále směrem na Korouhev. Uzavřena bude tedy silnice z Bořin do Korouhve. Zde bude zároveň probíhat oprava dalšího mostu,“ informovala mluvčí Poličky Naděžda Šauerová.