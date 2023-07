FOTO: Oheň na louce v Trnávce zkrotili lidé s kbelíky v rukou

O víkendu měli hasiči kvůli suchému a horkému počasí napilno. V neděli před polednem zasahovali mimo jiné u požáru lesa v Březové nad Svitavou. "Požár byl v kopci ve špatně přístupném terénu. Vyhořel prostor pět krát pět metrů. Příčina požáru je v šetření," uvedla mluvčí hasičů Vendula Horáková. K dalšímu požáru vyjížděli hasiči do Městečka Trnávky, a to do části Přední Arnoštov, kde hořela louka.

Hasiče na Svitavsku zaměstnaly v neděli požáry lesa a louky. | Foto: HZS PK