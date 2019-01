Polička – Veteráni druhé světové války si obzvláště v uplynulých dnech připomínali, že před pětašedesáti lety skončily boje. V Poličce se tento týden poprvé v tomto roce sešli členové Československého svazu bojovníků za svobodu.

Chalupář z Březin, historik a předseda okresního výboru bojovníků za svobodu Vladimír Báča se podělil o zážitky ze setkání u příležitosti Dne Vítězství s ruským velvyslancem Alexejem L. Fedotovem, kde nechyběl ani prezident republiky Václav Klaus. „Všichni, kteří tam byli, obdrželi Georgievskou stuhu. Georgievský prapor je symbolem vítězství. Černé pruhy znamenají střelný prach, oranžové střelbu,“ popsal Vladimír Báča další přírůstek na své „livreji“. Doplnila řádku vyznamenání a medailí, které se blyštěly i na setkání s delegací Klubu hrdinů Sovětského svazu v Pardubicích ve čtvrtek.

Do klubovny v poličském domě s pečovatelskou službou přišla ve středu také Milada Marešová z Poličky. Ta se zúčastnila setkání veteránů na pražském Vítkově. Za války působila jako partyzánská spojka. „Bylo mi sedmnáct a žila jsem ve Vojtěchově nedaleko Hlinska. Bydleli jsme v domě se švagrem Miroslavem Vackem. Ten poskytl prostor skupině Kalcium (František Široký, Josef Gemrod a Karel Niemczik), později R3, která měla vysílačku Miladu,“ vzpomíná Milada Marešová z Poličky. Místo na půdě, odkud odbojáři vysílali, si dokáže vybavit dodnes. Ona sama v takových chvílích hlídkovala venku. „Dříve se na vesnicích chalupy nezamykaly. V okamžiku, kdy by se zamklo, hned bychom vzbudili podezření. Tak jsem pracovala na zahradě a sledovala okolí,“ říká Milada Marešová. Když bylo potřeba, převáděla partyzány mezi vesnicemi. Jednou z nejvypjatějších chvílí ve vojtěchovském stavení byly okamžiky, kdy se v budovách ubytoval německý velůitel. Na půděse ukrývaliparašutisté vycvičení v Anglili a ještě o pomoc žádal člověk, které hledalo gestapo.

Na setkání v Poličce nechyběla ani osmaosmdesátiletá volyňská Češka Julie Kostíková, která již třicet let již žije v Pomezí. Čeká ji v blízké době povýšení. „Za války jsem měla hodnost svobodníka. Za dva roky jsem prošla s prvním ukrajinským frontem v první linii jako zdravotnice přímými boji,“ vzpomíná Julie Kostíková. Nejprve, jako dvaadvacetiletá, v armádě prala na valše vojákům prádlo, ale poté jako členka Červeného kříže se dostala přímo na frontu. Prošla válečnými poli na Ukrajině u Kyjeva, Lvova nebo u polského Kozłówa, kde ošetřovala raněné. „Za pěším plukem následovala děla tažená koňmi. My byli v bunkrech. Ocitli jsme se i pět kilometrů od Němců. Když byli ranění, vysypávali jsme cesty pískem, aby byla dodržená hygiena,“ uvedla Julie Kostíková. Kolik raněných jí prošlo rukama, nedokáže spočítat. Nebyli to ale jen vojáci ale i civilisté. „Nezapomenu na dva kluky, kterým mina utrhla nohy. Obvazovala jsem je, pak je gaziky odvezli do sanitární části. Na první linii bylo všecko těžké, ale v těch chvílích v zákopech nemyslíte na nic,“ sdělila Julie Kostíková, kterou čeká povýšení na poručíka.

Průběhem osvobození východních Čech, které probíhalo v posledních dnech druhé světové války na jaře 1945, se podrobně zabývá historik František Dosoudil z Pardubic. Podílela se na něm sovětská vojska prvního, druhého a čtvrtého ukrajinského frontu. A na osvobozování svitavského okresu konkrétně 60. armáda čtvrtého ukrajinského frontu, které velel generál poručík Kuročkin.

Brežněv v Poličce

Na Svitavsku také bojovala 38. armáda generál plukovníka Andreje Antonoviče Grečka a její síly dospěly na Chrudimsko a Pardubicko. Sem dorazily také jednotky prvního československého armádního sboru v Sovětském svazu, kterému po generálu Ludvíkovi Svobodovi velel generál Karel Klapálek, původem z východních Čech.

Na Svitavsku ukončily boje také jednotky 18. armády čtvrtého ukrajinského frontu. Podle Františka Dosoudila byl mezi nimi také velitel a náčelník politické správy 18. armády Leonid Iljič Brežněv, pozdější generální tajemník sovětských komunistů. Dorazil do Poličky hned v první den míru.

