FOTO: Na oslavy do Svitav přijel v neděli Hutka i „Plastici“

OSLAVY 30 let svobody se konaly napříč celým svitavským okresem. Ve Svitavách se lidé sešli v neděli na náměstí, kde zahrály svitavské kapely. Ve Fabrice byla ke zhlédnutí výstava Svitavské osmy a proběhl také křest stejnojmenné knihy Radoslava Fikejze. P | Foto: Jiří Marek / Město Svitavy