„Letos děláme dvojici masek, a to vlka a beránka. Základ tvoří vrbové proutí a bambus, ze kterého vymodelujeme konstrukci. Potom využíváme speciální japonský papír, který je velmi pevný a dává se na loutky ve třech vrstvách,“ přibližuje techniku loutkář Adam Krátký.

Lidé v Moravské Třebové společně vyráběli kostýmy a obří loutky do masopustního průvodu.Zdroj: Deník/Iveta Nádvorníková

Pod rukama divadelníků a dobrovolníků z řad veřejnosti vznikaly obří loutky, které budou mít okolo tří metrů. „Je to relativně lehká věc, takže i velkou konstrukci unese jeden člověk. Obří a přitom lehké. Pracovali jsme i s loutkovými principy, takže postavy třeba otvírají tlamu nebo se hýbe hlava. Smrťák má pohyblivé ruce, takže může chmatat po lidech,“ vysvětluje loutkář.

Techniku výroby obřích loutek si divadelníci přivezli ze stáže v Anglii. Tamní loutkáři se s ní poprvé setkali v Asii a dnes už je v Británii rozšířená, ale v Čechách ji lidé moc neznají. I proto je tady obtížné sehnat speciální papír, který si loutkáři vozí stále z Anglie.

Obří loutky a pestré kostýmy uvidí lidé 26. února v masopustním průvodu v Moravské Třebové. Vloni kvůli covidovým opatřením masky do ulic nevyšly a pořadatelé natočili jen klip. Letos věří, že se veselice uskuteční. Ve městě se tak vytváří nová tradice, protože v minulosti se tady masopust nekonal. „Masopust se slavil v okolních vesnicích, ale ve městě ne. Pořád trpíme na to, že jsme Sudety, které si nenesou tradice. Tak saháme do historie a snažíme se obnovit zvyky, co byly, nebo zakládáme nové,“ říká místostarostka Moravské Třebové Daniela Maixnerová.

Právě v Roztokách taky před 25 lety vytvářeli novou tradici a dnes tam jezdí za masopustem tisíce lidí. „Chtěli jsme vytvořit specifickou kulturu, za kterou by lidé jezdili z Prahy do Roztok, protože jinak se jezdí samozřejmě obráceným směrem. A tohle byla výzva. Povedlo se to tak, že k nám jezdí nejen lidé z Prahy, ale z celého světa,“ podotýká Jitka Tichá, která stojí za roztockým masopustem.

Jestli se založení nové tradice podaří i v Moravské Třebové, to se uvidí na konci února. Vloni v masopustním klipu hrálo na čtyřicet masek, letos jich má do průvodu vyrazit ještě více. „Vyrábíme další obří loutky, máme připravené pestré brazily a také dvoje chůdy, takže celkem půjde asi šedesát masek,“ dodává Zdeňka Selingerová, dramaturgyně z třebovských kulturních služeb.

Průvod vyrazí 26. února od charity, zastaví u muzea, na dvorku u domova důchodců, přes Cihlářovu ulici dojde na náměstí a skončí na zámku.