Litomyšl – Dobročinný bazárek potřeb pro rodiny s dětmi se konal v novém kostele církve bratrské už potřetí.

Tentokrát vybrané peníze podpoří nízkoprahové středisko pro děti a mládež Naděje v Litomyšli.

„Začali jsme před rokem na jaře. Druhý bazárek jsme organizovali na podzim a tentokrát máme opět jarní," zavzpomínala Jana Kašická, koordinátorka bazárku.

Z této akce s charitativním přesahem už se tedy stala téměř tradice. „Tradice to zatím je," potvrdila Jana Kašická a dodala: „Uvidíme, jestli budeme mít síly organizovat ho dvakrát ročně, zatím takovou vizi máme. Je kolem toho velká spousta práce, ale když pak vidíme nadšení lidí a jejich pozitivní reakce, přesvědčí nás to, že do toho zase půjdeme."

Nakoupí i pomůže

Bazárek nakupující nadchl nepřeberným výběrem oblečení pro děti do přibližně deseti let. K tomu nechybělo několik kočárků, sedačky, hračky, knihy, ale také kosmetika a spousta dalšího zboží.

„Zatím jsem vybrala boty pro starší dceru i pro mladší, dvě trička a kabelku," svěřila se Lenka Hájková a pokračovala: „Nejvíc tady toho mají pro nejmenší děti. Pro ty je tady snad úplně všechno. Pro ty starší hledám, hledám, ale něco jsem také našla."

Jak sama prozradila, nebyla v novém kostele pouze za nákupem. Bazárek by se neobešel bez dobrovolníků, kteří pomáhají s bezproblémovým průběhem. Jedním z nich byla právě mladá maminka Lenka Hájková. „Zúčastnila jsem se už úplně prvního ročníku dobročinného bazárku. Letos jsem se dokonce přihlásila jako dobrovolník. To znamená, že tady hlídám, přerovnávám a urovnávám prodávané věci. Jednoduše pomáhám a přitom i zároveň sama nakupuji. V minulých ročnících jsem tu byla jen jako nakupující," vyprávěla dobrovolnice.

Z Afriky k nám

Stejně tak jako minule i letos platilo, že celý výtěžek z nových věcí, které darovali sponzoři, a patnáct procent z ceny bazarového zboží pomůže dobré věci. Minule výtěžek pomohl sirotčinci v Nairobi.

„Nakoupili tam za ně různé školní potřeby pro děti nebo i hračky. Pro tamní děti je velký zážitek, když mají svého plyšáka. Není to jako u nás, že se válí v každé domácnosti. Například k narozeninám za to dětem koupí plyšáka, takže to smysl má," přiblížila koordinátorka bazárku.

Letos zůstane celý výtěžek v Litomyšli. Sirotčinci se podařilo sehnat finance i z jiných zdrojů, proto organizátoři bazárku uznali, že v současnosti tam není taková potřeba. „Také nám někteří sponzoři argumentovali, že by radši podporovali něco místního. A protože Naděje je úzce spolupracující zařízení s naší církví, tak jsem se rozhodli podpořit je," vysvětlila Jana Kašická.

Naděje všechny finance, které získá prostřednictvím dobročinného bazárku, použije na podporu volnočasových aktivit dětí.