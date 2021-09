V kategorii mužů mohla na vítězství pomýšlet celkem čtyři družstva. Vedoucí Stradouň, druhý Široký Důl A s tříbodovou ztrátou, třetí Oldřiš s devítibodovou ztrátou a za určitých okolností dokonce i čtvrté Pomezí A se ztrátou osmnácti bodů.

Jako první do tohoto souboje vstoupil Široký Důl A. Se startovním číslem dvě rozběhl svůj útok výborně a s mírným prostřikem zastavil časomíru na hodnotě 18,29. Běžně by se jednalo o průměrný čas, ovšem na finálovém závodě se i s tímto časem muselo počítat. Nic nebylo jasnější ani po dalším útoku Pomezí A, které sice dokázalo stlačit čas pod 18 vteřin a dát 17,96, ale stále se muselo čekat na další dva favority. Mezitím se ale dokázaly vklínit mezi Široký Důl A a Pomezí A další dva týmy. Zbožnov za 18,20 a Perálec za 18,21. To činilo závod ještě zajímavější a stále se muselo přepočítávat pořadí v celkovém hodnocení.

Pak už nastal rozhodující moment pro zatím vedoucí Stradouň. Svůj útok rozběhli velmi odvážně a byla na nich vidět touha po vítězství. Pár drobných chybiček ale znamenalo až čas 19,54 a konec nadějí na celkový titul. Pak už zbývala pouze Oldřiš, která věděla, že cesta k celkovému titulu vede pouze přes vítězství v tomto závodě. Těsně před koncem se ještě vedení v závodě ujalo parádním výkonem Pohodlí a časem 17,74 nastavilo Oldřiši laťku, kterou bylo nutné překonat. Oldřiš pak odstartovala velmi odvážně a jejich cíl byl jasný.

Závod v Květné zakončil letošní hasičskou ligu.Zdroj: Filip Vašina

Ovšem ani Oldřiši se nevyhnuly drobné chyby, které rozhodly, že se časomíra zastavila až na hodnotě 19,36. Tento čas znamenal, že se vítězem ligy stal popáté za sebou Široký Důl A se 121 body. Pro Oldřiš to znamenalo pád na celkové čtvrté místo se 109 body. Stříbrné medaile za celkové hodnocení putují do Stradouně se 117 body a bronzové do Pomezí se 112 body. I tento závod potvrdil obrovskou vyrovnanost ligy, kdy za sedm závodů poznala liga sedm různých vítězů. Poslední závod v Květné opanovalo Pohodlí, které si tak připsalo svůj první triumf v okresní lize. Zároveň se tím Pohodlí posunulo na celkové páté místo.

KAMENEC BODOVAL DVAKRÁT

V kategorii žen nebyla situace o mnoho přehlednější. Vedl Kamenec A a za ním byla hned tři družstva se ztrátou 5 bodů Široký Důl, Kamenec B a Pomezí. Jako první promluvilo do boje Pomezí, kterému se ale útok vůbec nepovedl a čas 21,52 znamenal konec nadějí na titul. O poznání lépe si vedl Kamenec B, který dal 17,85. Tím děvčata svůj úkol splnila a nezbývalo než čekat, na jaké umístění to bude stačit. Hned vzápětí měl svoji šanci Široký Důl, ale ani ten ji nevyužil a po velké chybě na základně si nepřipsal ani bod. To děvčata z Hartmanic, která útočila ze zadních pozic, dala čas 19,00 a rázem bylo vše jinak.

Každým útokem se mohlo změnit pořadí, ale ten nejdůležitější přišel až z dílny Kamence A. Děvčata ukázala, jak se běhá o titul a bezkonkurenčním útokem za 17,51 jasně zvítězila jak v závodě, tak i celkovém hodnocení okresní ligy. Absolutní dominanci Kamence v kategorii žen pak potvrdilo kamenecké béčko, které si druhým místem v závodě vybojovalo i druhé místo celkově. Třetí místo na závodě v Květné si nakonec odvezla děvčata z Přívratu. Na celkovou třetí příčku se pak vyhouply Hartmanice, které obsadily v Květné místo čtvrté. První pětku okresní ligy doplnilo čtvrté Pomezí a pátý je Široký Důl.

Závod v Květné zakončil letošní hasičskou ligu.Zdroj: Filip Vašina

Podobná situace jako v obou předchozích kategoriích nastala i v kategorii veteránů. Vedly Hartmanice, druhý byl Perálec o dva body zpět a třetí Sádek o tři body zpět. Hartmanice ale v této kategorii nenechaly nikoho na pochybách a nejlepším útokem dne 15,63 potvrdily své postavení v tabulce. Znamenalo to pro ně opět po roce návrat na nejvyšší příčku. Druhé místo si pojistil Perálec za čas 16,06, který znamenal i druhé místo v závodě. Bronzové medaile v této kategorii putují do Sádku, který sice v závodě skončil až čtvrtý, ale nakonec bronzovou příčku uhájil o jediný bodík před Oldřiší. Takže Oldřiš v závodě obsadila třetí příčku a celkově si odváží bramborové medaile.

Slavnostní vyhlášení výsledků Okresní ligy Svitavska v požárním útoku se uskuteční v sobotu 9. října v Oldřiši.

Jakub Poulíček