Svitavy - Nedělní mše v kostele svatého Jiljí ve Svitavách patřila dětem.

Přinesly si s sebou školní pomůcky, penály, některé i aktovky. Chtěly, aby jim je ještě před tím, než usednou do školních lavic, požehnal kněz. „Žehnání je pro křesťany běžná věc. Žehnat máme všemu, co nás obklopuje," uvedl vojenský kaplan Petr Šabaka. Je přesvědčený, že by školáci měli vykročit správně motivovaní a s vědomím, že i oni jsou křesťané. Budou si svým věcí více vážit a vydrží jim možná déle než ostatním dětem. Při sváteční mši zaznělo mešní ordinarium Mozartova Korunovační mše v podání svitavského chrámového pěveckého sboru Vox angelorum pod vedením sbormistra Jakuba Dobeše za varhanního doprovodu Františka Bočka.