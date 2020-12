O něco později švédští studenti děrované míčky dovezli domů, kde s nimi začali hrát pouliční hokej, tzv. bandy, aby v 80. letech následně vznikl jeden z nejrychleji rozvíjejících se sportů současnosti – florbal (švédsky Innebandy). Do České republiky se florbal dostal až po revoluci díky studentům pražské VŠE, kteří následně florbal začali vyvážet i do dalších měst naší země. Do Svitav pak první florbalové vybavení přivezl ze studií v Hradci Králové otec zakladatel našeho oddílu – Miroslav Holas. Psal se rok 1994 a vše mělo rychlý spád. Kolem Míry Holase se dala dohromady první svitavská florbalová parta: jeho bratr Martin Holas, Martin Stupka, Pavel Novotný, Martin Pospíšil, Milan Fadrný, Ondra Getzel, Pavel Přívratský, David Koukola, Rosťa Nespěšný, jen o něco později se připojili pozdější strůjci velkých oddílových úspěchů – Luboš Kocourek, René Hnát a také dlouholetý předseda oddílu David Komůrka.

Bratři Holasovi nechali oddíl zaregistrovat ve florbalové unii v září roku 1995 (tehdy ještě anglicky psaný Floorball Club Svitavy) a jejich maminka nakreslila dodnes používaný oddílový znak s motivem Hydry – mytologické postavy s darem nesmrtelnosti. V historicky první sezóně měl oddíl pouze tým mužů a nastupoval v tehdejší 3. lize, ve které bral celkové vítězství rovnající se postupu do 2. ligy.

Do rodiny svitavské TJ oddíl florbalu vstoupil v roce 1998, měl 12 registrovaných členů a předsedou se stal René Hnát. Tou dobou se florbal začal také objevovat v rámci hodin TV na místním gymnáziu, kde tak de facto vzniklo první mládežnické družstvo (Brýdl, Čáp, Ďulík, Křivka, Partyš, Sychra, Trunečka, Vomočil). Hned následující rok pak vzniklo také družstvo juniorů. Některá jména vidíme v dresu FbK dodnes (Musil, Prudil). Pro zajímavost – mládežnickým florbalem prošli také Lukáš Kotas nebo Martin Brůna, kteří jsou svitavské sportovní veřejnosti dobře známí z basketbalu a fotbalu. Oba i ve florbalu patřili mezi největší talenty a oddíl je pyšný, že jsou s ním tato jména spojena.

Zatímco mužská část oddílu zapadla v další dekádě spíše do průměru, ženská sekce oddílu byla na výsluní. V roce 2001 vzniklo družstvo žen, které se pod vedením Luboše Kocourka v roce 2004 prostřílelo až do extraligy, kde úspěšně působilo 3 sezóny. Největším úspěchem pak je účast v play off v sezóně 2005/2006. Oddíl vychoval hned několik reprezentantek. Za všechny musíme zmínit Kristýnu Jílkovou (dnes Matoušovou) a Lenku Kubíčkovou – obě medailistky ze švýcarského MS žen (2011). Není tak divu, že Kristýna Jílková byla v roce 2011 na prvním oddílovém plese uvedena do síně slávy FbK. Dnes ji často můžeme vídat na televizní obrazovce v roli moderátorky-expertky a jsme nesmírně pyšní, že na své kořeny ve Svitavách nezapomíná.

Největší rozmach oddíl prožíval od sezóny 2012/2013. Oddíl měl 9 družstev včetně kompletní mládežnické struktury od elévů po juniory. A tým mužů po letech snahy dokázal postoupit do 1.ligy, kde působil celých 5 sezón. Těchto 5 sezón znamenalo zásadní stabilizaci oddílu, popularizaci florbalu ve Svitavách a bylo orámováno hned trojnásobnou účastí v play off. Absolutním vrcholem pak bylo čtvrtfinále play off s Kladnem (březen 2016), které svitavští bohužel prohráli až v rozhodujícím 5. utkání. Z tohoto historicky nejúspěšnějšího týmu zmiňuji za všechny alespoň kapitána Vláďu Richtera, kanonýry Říhu, Königa a Doseděla, nebo brankáře Skácelíka a trenéra Romana Kalhause. Útěchou zklamanému týmu však bylo 836 ve stoje aplaudujících diváků.

Že Svitavy mají úžasné fanoušky dokazuje i fakt, že v právě výše uvedené sezóně 2015/2016 se svitavský florbalový oddíl zařadil do evropské TOP 20 měřeno průměrným počtem diváků na jedno utkání. Velký počin pro naše nevelké město.

Sestup z 1. ligy (2018) byl tečkou za generační výměnou a za slavnými roky A týmu. Oddíl se od té doby více zaměřil na práci s mládeží a pevně věříme, že se to projeví již v horizontu příštích několika let. Dalším velkým cílem oddílu je mít prvního profesionálního zaměstnance, který bude do budoucna motorem oddílu.

Svitavský florbalový oddíl má letos na dortu jen o jednu svíčku méně, než je děr na florbalovém míčku. Každý rok historie oddílu byl jedinečný, měl své osobnosti, měl své světlé i temné momenty.

F-b-K: tyto 3 písmena obvykle skandují naši fanoušci. Tři písmena, která ale pro mnoho členů, jenž svitavským oddílem prošli, znamenají velkou část života. Znamenají sounáležitost k florbalové rodině i městu samotnému. Přeji našemu oddílu mnoho dalších úspěšných let, mnoho dalších členů zapálených pro náš sport, mnoho dalších skvělých fanoušků v naší krásné hale, o které si první hráči mohli nechat jen zdát. Ať žije svitavský florbal!

Lukáš Brýdl