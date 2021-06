Snímek pojednává o mladé ženě, která se po smrti otce vrací do vesnice, aby prodala rodný dům. Stejně jako otec je sochařka. Místní farář ženu prosí, aby po něm dokončila sochu pro místní farnost. Souhlasí. Modelem stojí místní opilec, který jí připomíná otce. Při modelování se žena postupně snaží vyrovnat se svou minulostí. „Hlavní téma filmu, kterým je hledání cesty k otci, beru velmi osobně. Sám mám vztah s tátou komplikovaný,“ řekl režisér absolventského filmu Michal Kováč.

Krátkometrážní snímek začali studenti z FAMU natáčet v Rozhraní na pomezí Svitavska a Blanenska. Práci jim ale přerušil pozitivní test na koronavirus jednoho ze členů štábu. Do vesnice se tak mladí filmaři vrátí ještě v červnu. „Spolupráce s filmaři je bezproblémová, jsou vstřícní. Natáčeli například v obecní hospodě, ubytovávali jsme je na faře. Do komparzu potřebovali také místní lidi, pro které to bylo příjemné zpestření. Už se těšíme na premiéru filmu, která se má uskutečnit v naší obci,“ uvedla starostka Rozhraní Zuzana Kašparová.

Filmaři natáčí nový film Flávia v Rozhraní.Zdroj: Vojtěch KábaNa filmu pracuje téměř čtyřicet studentů z různých uměleckých škol a hlavní roli ztvární slovenská herečka Judit Bárdos. Ta je kromě Slovenska a Maďarska známá i českým divákům. Objevila se v seriálech Svět pod hlavou, Bohéma nebo v minisérii Herec. Má za sebou i řadu celovečerních filmů, mimo jiné v pohádce Čertí brko, Chata na prodej nebo hlavní roli ve filmu Fair Play, kde byla za roli Anny nominovaná na cenu Český lev za rok 2014. „Hrála jsem už v mnoha studentských filmech, ale tentokrát mám pocit, že natáčím s profesionály. Na filmu dělají talentovaní lidé. Mají jasnou představu, co chtějí natočit, a navzájem si pomáhají. Projekt pro mě má stejnou váhu jako natáčení celovečerního velkofilmu,“ podotkla Judit Bárdos.

Přerušení natáčení kvůli koronaviru znamenalo podle koproducenta filmu Vojtěcha Káby pro štáb zvýšení nákladů už v tak dost napjatém rozpočtu. Na platformě HitHit proto založili sbírku. „Všichni studenti film tvoří bez nároku na honorář, ale i přesto jsou s natáčením spjaté nemalé náklady. Jde například o peníze na dopravu, ubytování, stravu, pronájem profesionální kamerové, zvukové či osvětlovací techniky a náklady na rekvizity,“ popsal Kába.

Vybrané peníze použijí filmaři na dodatečné náklady, které přesunem natáčení vznikly. „Budeme vděčni za jakoukoliv finanční podporu, abychom byli v červnu film schopni co nejlépe dotočit. Věřím, že se nám tak povede film udělat ještě lepším, než by byl, kdyby situace nenastala, a bude tak krásnou vizitkou nejen pro obce, ve kterých se natáčelo, ale i pro celý kraj,“ dodal Kába.

Premiéru filmu plánují mladí filmaři v Rozhraní. Chtějí tak poděkovat za vstřícnost místním lidem. Následně chtějí film přihlásit na české i světové filmové festivaly.