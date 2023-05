Hudba, tanec i dobré jídlo. Léto ve svitavském okrese bude opět ve znamení několika festivalů. Sezona startuje již v červnu. Hudba bude znít v Litomyšli, Svitavách i Moravské Třebové. Folkový festival už třicet let nabízí Dolní Újezd u Litomyšle.

Smetanova Litomyšl to není jenom vážná hudba. Součástí mezinárodního festivalu je i free zóna v Klášterních zahradách, kde se bude hrát od poloviny června až do července každý den. Hlavními hosty letošních Festivalových zahrad v Litomyšli budou Jan Cina v roli Malého prince, Anna Julie Slováčková nebo Laco Déczi.

V zahradách vyroste po roce zase hudební stage, divadelní amfiteátr i taneční sál. Novinkou bude tentokrát umělecké hřiště u Augustovy tiskárny. Prostor dostanou i základní umělecké školy z Pardubického a Královéhradeckého kraje.

„Snažíme se prezentovat kompletní škálu umělců od žáků zušek po evropsky oceňované soubory. Čím dál tím více chceme do programu zařazovat i tanec a divadlo. Pokračovat rozhodně bude lenošivě-rodinná nálada, kterou Festivalové zahrady opravdu čarují,” sdělil dramaturg zahrad Filip Janouch. Mnohem větší prostor letos dostane v zahradách tanec a divadlo. Uskupení Dekkadancers přiváží představení plné humorných skečů a choreografií, které dlouhá léta zakládali „do šuplíku” - Řbitov nápadů.

Spolupráci pořadatelé navázali s mezinárodním festivalem Tanec Praha, taneční konzervatoří Duncan Centre nebo tanečním studiem Light. S formátem stand-up přijede v nákupním vozíku slovenský herec Pavol Seriš s představením Pri kase. Volně přístupná doprovodná scéna bude otevřena během celého festivalu Smetanova Litomyšl, tedy od 15. června do 2. července 2023 v Klášterních zahradách v Litomyšli.

Poslední červnový den se ozve hudba i ze břehu rybníku Rosnička ve Svitavách. Tady se uskuteční už 12. ročník hudebního festivalu Rosnička. Proběhne ve dnech 30. června až 1. července. Festival je o bourání stereotypů, o vymezení proti všednosti a zprostředkování pohledu mimo zájem mainstreamových médií. Na pódiu vystoupí nejen české kapely, řada jich dorazí také ze zahraničí.

V polovině července pak v Litomyšli na Smetanově náměstí zavoní burgery při Burger Street festival. Uskuteční se 15. a 16. července. Pořadatelé putovního food festivalu slibují vynikající burgery. Své speciality nabídnou kuchaři z celé republiky.

Srpen patří v Dolním Újezdu u Litomyšle už tři desítky let folku. Nejinak tomu bude i letos. Od 18. do 19. srpna se v přírodním areálu za koupalištěm uskuteční 30. ročník folkového festivalu Újezdské babí léto. Vystoupí Samson a jeho parta, Žalman, Pavlína Jíšová, Epydemye nebo Nezmaři. V pátek je v plánu tradiční country bál. Ve stejném termínu se v Poličce koná multižánrový festival Polička 555. Jeho program a účinkující však ještě nejsou známí. Uskuteční se od 18. do 20. srpna.

Závěr prázdnin už tradičně v Moravské Třebové patří dožínkám a festivalu Slamák. Město jím ožije v sobotu 26. srpna. Pořadatelé chystají dožínkové a pivní slavnosti. Mezi hlavní hosty bude letos patřit zpěvačka Aneta Langerová. Akci zahájí dožínkový průvod a vystoupení Hřebečského tanečního souboru společně se souborem Jitřenka a Ševčík. Do Moravské Třebové se také chystá nadnárodní rocková kapela Silver Spoons, hudební formace Docuku z Valašského Meziříčí nebo kapela Vanua2.