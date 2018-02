Festival vzdělávání nabízí přednášky i široké veřejnosti

Litomyšl - Festival Nakopněte svoji školu od neděle do úterý přinese nejen pedagogům odborné přednášky na téma vzdělávání. Na setkání se zajímavými hosty může přijít i veřejnost.

Festival vzdělávání. Nakopněte svoji školu.Foto: Deník/ Petr Šilar

Cílem konference je poskytnout ředitelům škol, pedagogům, rodičům a studentům inspiraci s možností lépe se zorientovat v současných vzdělávacích trendech a ve způsobech vedení školy v třetím tisíciletí. Na přednáškách a workshopech se představí přední čeští i zahraniční odborníci.

Špičky v oboru

Hostem bude například ekonom Pavel Kysilka, podle kterého se musí vzdělávání zásadně změnit, pokud chce Česko obstát v digitálním věku. Dále ředitelka prestižního pražského gymnázia Jitka Kmentová nebo Rostya Gordon Smith, česká podnikatelka, která se dvacet pět let pohybuje v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidských zdrojů. Zvučná jména mají i zahraniční hosté. „Například výuka zaměřená na kreativitu, jak ji vyvinul Opher Brayer, náš host z Izraele, je úžasná. Brayerova metoda je plná pohybu a učí mimo jiné i matematiku. Účastníci si ji mohou zkusit přímo na vlastní kůži během workshopu,” dodává Věra Krejčová, odborná garantka konference. Očekává se 140 účastníků, kteří přijedou z celé České republiky. Budou to převážně ředitelé a učitelé základních škol, kterým je konference primárně určena. Na přednáškách a workshopech se vystřídá od neděle do úterý 27 řečníků a lektorů.

Pro každého

Součástí programu jsou i dvě setkání, kterých se může účastnit každý. V pondělí od 16 hodin se nad vzděláváním ze svého úhlu pohledu zamyslí Daniel Kvasnička, Rostya Gordon Smith, Pavel Kysilka, Andrea Vedralová, Matouš Bořkovec a Michal Vosátko. V pondělí od 18 hodin se uskuteční, stejně jako v prvním případě, v zámecké jízdárně diskuzní panel na téma vzdělávání. Účast v debatě přislíbili Rostya Gordon Smith, Pavel Kysilka, Jitka Kmentová a Martin Netolický.

„Litomyšl byla a je nejen město kultury, ale také vzdělávání. Myslíme si, že bychom v této tradici měli pokračovat a festival Nakopněte svoji školu je jednou z možných cest,“ vysvětluje pořadatel akce David Zandler.