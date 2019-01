Moravská Třebová - Základní škola Palackého se od tohoto týdne pyšní titulem Férová škola.

Logo Férové školy. | Foto: Archiv

Je jednou ze čtyř škol v republice, kterou tímto titulem ohodnotila Liga lidských práv. „Certifikát jsme dostali za přístup k dětem se zdravotním postiženým, nebo sociálně znevýhodněným,“ přiznává ředitel Petr Vágner. Snaží se jim zajistit rovný přístup ke vzdělávání a začlenit je mezi ostatní žáky.

Dvanáctiletá Kristýnka Sopoušková, která je na vozíku, chodí do školy ráda. „Spolužáci mě berou. Chodím na všechny předměty kromě tělocviku a pracovní výchovy,“ přiznává školačka. „Když potřebuji přenést do jiné třídy třeba tašku, pomohou mi,“ dodává Kristýnka. Ujišťuje, že se svými kamarády jezdí také na výlety. „Je to normální holka, kamarádka, které rády pomůžeme,“ říká spolužačka Sandra.

Rovný přístup pedagogů a spolužáků potvrzuje také čtrnáctiletý Zdeněk Hauf z moravskotřebovského dětského domova. „Učitelé a spolužáci mě berou stejně jako všechny ostatní žáky,“ tvrdí Zdeněk. Aby si škola zasloužila titul Férová, musela udělat nejen určitá výchovná opatření, ale také trochu přebudovat některé části v areálu na bezbariérový přístup. „Postavili jsme plošiny, nájezdy, zakoupili schodolezy,“ vyjmenovává ředitel Vágner.

„Jsem z přístupu školy k postiženým dětem nadšena,“ přiznává osobní asistentka Kristýnky, Martina Miková. „Titul Férová škola si jistě zaslouží,“ ujišťuje.

(ap)