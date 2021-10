"Jsem přesvědčený, že kdybych teď z kampaňového týmu vypadl, tak bych tam chyběl a dělalo by to problémy. Ostatně, kdybych si nemyslel, že tam jsem užitečný, tak bych tam nebyl," zmínil tehdy Ferjenčík.

Kromě lídra Pardubického kraje za koalici Piráti a Stan byl Mikuláš Ferjenčík také vedoucím mediálního odboru Pirátů. Za to, jakým směrem se kampaň odvíjela, byl kritizován mimo jiné na Pirátském fóru, kde jej spolustraník Adam Jaroš vyzval k odstoupení z funkce už během srpna.

Nad hranicí pěti procent v kraji skončila také sociální demokracie. Nejvíce preferenčních hlasů zde získal na kandidátce čtvrtý Jan Chvojka, kterému voliči přidělili 1080 hlasů. Sociální demokracie se však do Poslanecké sněmovny nedostala.

„Byl jsem na pátém místě, to už nějakou šanci nabízí. Zastupuji obce ve Sdružení místních samospráv, takže nějaké zkušenosti mám a zhruba vím, do čeho jdu. Moje téma je venkov, zemědělství a životní prostředí a byl bych rád, kdybych se tomu mohl věnovat,“ reagoval bezprostředně po vyhlášení volebních výsledků Dubský.

Absolutním vítězem koalice Pirátů a Stan v Pardubickém kraji je Tomáš Dubský . Ten z pátého místa získal 6 825 hlasů a přeskočil tak dokonce lídra kandidátky Mikuláše Ferjenčíka (Piráti). „Výsledek ukazuje, že naše práce měla smysl,“ komentoval volební výsledek krajský vítěz koalice Tomáš Dubský. Ten podle všeho nečekal, že by se preferenčními hlasy skutečně mohl dostat do vedení.

Marek Výborný a Tomáš Dubský se preferenčními lídry probojovali do čela. | Foto: Deník/Karolína Velšová

Preferenční hlasy zamíchaly volbami také v Pardubickém kraji. Jedním z největších překvapení je Tomáš Dubský, osmačtyřicetiletý starosta obce Vysočina a dobrovolný hasič nominovaný za STAN, který do Poslanecké sněmovny kandidoval z pátého místa. Preferenčními hlasy však skončil na místě prvním.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.