„Já využívám další slevy od Českých drah, takže mě to bude stát pořád méně než třeba spolujízda. Navíc je pro mě vlak pohodlný, můžu využívat Wi-Fi a dělat věci do školy,“ řekla studentka Magdaléna Bašová, která jezdí vlakem z Pardubic do Prahy. Cesta se jí v průměru zdraží o třicet korun.

Zdražení jízdného: 75procentní slevu využívali víc studenti než důchodci

Její sestra, která cestuje do školy do Brna dodala, že se jí dojíždění vyplatí víc než si v Brně platit nájem. „Při dnešních cenách benzínu a nafty to je pořád výhodné,“ řekla Vanesa Bašová.

V Pardubickém kraji se letos mění autobusoví dopravci, na nárůst cen jízdného to však nic nemění.

Třeba ČSAD Ústí nad Orlicí tak už v červnu vystřídá společnost BusLine. Ta zatím v kraji žádné speciální slevy či úpravu cen jízdného nechystá.

„Dopravní skupina BusLine se na nově vysoutěžených linkách dorovnávat cenu jízdného na úroveň slev platných do 31. března nechystá,“ uvedl mediální konzultant skupiny BusLine Radovan Vrátný. Podle ředitel ČSAD Ústí nad Orlicí Radka Kuběnky cenu jízdného určuje objednavatel dopravy, tedy Pardubický kraj.

Je správné zrušit slevu?

Za dobrý krok považuje zvýšení ceny za dopravu pro seniory a studenty náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

„Myslím si, že je to kompromis pro všechny. Kraje finančně krvácí v zabezpečení veřejné dopravy. V době, kdy výrazně stoupají ceny, je nutné hledat úspory. Přesto však zůstává sleva velmi výrazná,“ vyjádřil se Kortyš.