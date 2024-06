V právě ukončených volbách do Evropského parlamentu zvolili lidé i dva politiky z východních Čech. V hradeckém i Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO 2011 a volební účast přesáhla 36 procent, patřila k nejvyšším v Česku.

Europoslanci z východních Čech: Klára Dostálová (ANO) a Tomáš Zdechovský (SPOLU) | Foto: Koláž Deník

KLÁRA DOSTÁLOVÁ (ANO) 53 let, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Hořice

Česká politička a ekonomka, od prosince 2017 do prosince 2021 ministryně pro místní rozvoj ČR v první a poté i druhé Babišově vládě, v letech 2014 až 2017 náměstkyně ministryně pro místní rozvoj ČR. V říjnu 2017 se stala poslankyní Poslanecké sněmovny PČR a v listopadu 2022 místopředsedkyní dolní komory. V roce 2020 se vrátila do zastupitelstva Královéhradeckého kraje, jehož členkou byla už v letech 2016 až 2017. V politice působí jako nestranička za hnutí ANO.

Klára Dostálová dostala vůbec nejvíc preferenčních hlasů v letošních eurovolbách.

Je vdaná a má dvě děti. Žije v Hořicích na Jičínsku. Kandidovala za ANO jako nestraník, členkou ANO se stala v těchto dnech.

TOMÁŠ ZDECHOVSKÝ (Spolu) 44 let, poslanec Evropského parlamentu, Hradec Králové

Český politik, od roku 2014 poslanec Evropského parlamentu, v letech 2020 až 2022 místopředseda KDU-ČSL. Předtím působil jako krizový manažer a mediální analytik. Je považován za odborníka na krizovou komunikaci, politický marketing a public relations. Vedle toho se věnuje i publicistické a literární činnosti.Vystudoval gymnázium v Ledči nad Sázavou a poté magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vedle toho absolvoval i bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě a magisterský obor mediální studia a žurnalistika na Masarykově univerzitě v Brně.

Je podruhé ženatý a má čtyři děti. Žije v Hradci Králové.

Zdroj: Wikipedia