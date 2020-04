Letos poprvé rozhodují lidé v Litomyšli o investicích v rámci participativního rozpočtu. Vedení města nyní dokončuje kontrolu přihlášených projektů.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Petr Šilar

„Řešíme drobné problémy například s lokalitami nebo vlastnictvím pozemků. Několik projektů pravděpodobně nepůjde realizovat v navrhovaném rozpočtu, ale snažíme se i to řešit. Květnové veřejné hlasování se neuskuteční, protože je to za současné situace risk. Jinak pokračujeme podle plánu a ani epidemie první ročník participativního rozpočtu nezastaví,“ uvedl mluvčí města Michele Vojáček. Hlasování spustí Litomyšl v polovině května a potrvá do poloviny června. Výsledky pak budou známé ve druhé polovině června. Na realizaci projektů dojde letos na podzim. Lidé poslali na radnici třicet projektů. Pět z nich navrhovatelé stáhli ještě před jednáním hodnotící komise, takže ke komisi došlo 25 projektů a většina z nich se do hlasování dostane.