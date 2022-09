Poslední dva roky měly Svitavy ceny za energie fixované, u elektřiny platilo město 50 haléřů za kilowatthodinu. To ale končí. Dosud stály energie město ročně 30 milionů korun. Podle nejhoršího scénáře by od příštího roku mohla částka vyšplhat až na 130 milionů korun.

„Jsme ve fázi výběru dodavatele pro příští rok. Nákup rozdělíme do dvou částí. Plyn chceme vyřešit do konce září. Čekáme, jak se bude vyvíjet trh po znovuzprovoznění plynovodu. Společně s experty na energetiku vyhodnocujeme, kdy vstoupíme do aukce. Elektřinu budeme soutěžit později. Za poslední týden šly ceny o polovinu dolů, tak sledujeme trh,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Několik scénářů

Radnice má připravených několik scénářů, ten krizový počítá s řadou omezení. „Krizový scénář mluví o 130 milionech korun za energie ročně. To je při našem rozpočtu 380 milionů korun likvidační. Museli bychom se pak bavit, co neotevřeme, omezíme. Tak vysoký nárůst je nereálné řešit jen drobným omezením, museli bychom škrtat zásadně. Chystáme se i na nejhorší variantu, ale věříme, že během podzimu vysoutěžíme lepší ceny,“ podotkl Šimek.

Na úspory se připravuje město už nyní. Jedno je ale jasné, děti ve školách se zimou klepat nebudou. Ve třídách požaduje vedení Svitav minimálně 21 stupňů Celsia, na chodbách a v šatnách ale naopak stáhnou teplotu na osmnáct stupňů. Stejně tak se zařídí město i na úřadě, ve vstupní hale Fabriky nebo v kině.

Největšími „žrouty“ energií jsou jednoznačně sportovní objekty. „Nejdražší provoz je na bazénu, zimním stadionu, sportovní hale, ve Fabrice a pak jde i o veřejné osvětlení,“ dodal starosta.

První omezení poznají lidé v krytém bazénu už letos. Tobogán je mimo provoz. „Přes tobogán, který je ve špatném technickém stavu, docházelo k obrovským únikům tepla,“ řekl místostarosta Pavel Čížek. Radní spočítali, že kdyby při nových cenách energií zavřeli krytý bazén, ročně by ušetřili deset milionů korun. „Omezovat sport ale nechceme,“ upozornil starosta.

Úsporná svítidla

Cestou, jak Svitavy ušetří za energie, je také výměna výbojek za úsporná LED svítidla. „V současné době připravujeme výměnu svítidel veřejného osvětlení. Je také možné, že v určitém období omezíme svícení. Nechceme úplně lampy vypínat, ale v určitém období od 23 do 4 hodin ráno není nutné svítit naplno, ale s omezením na dvacet procent. Je otázkou, jestli je nutné svítit u přírodních parků nebo na in-line dráze. To budeme vyhodnocovat,“ uvedl Čížek. Ve Svitavách se nachází 1900 lamp veřejného osvětlení, třetina je už vyměněná za úsporné LEDky. Na zbytek chce město využít dotaci.

Svitavy chtějí energie nakoupit na burze. Nechtějí čekat na státního dodavatele a hledají nejlepší cestu. Investice a projekty zatím omezovat nehodlají. Možnosti úspor hledají také v Poličce. I tady chtějí soutěžigt dodávku elektřiny a plynu na komoditní burze.