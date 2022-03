Původně sice knihu neplánovala, ale pak názor změnila a ono to vyšlo. „Během psaní mi začalo pomalu docházet, že to bude mnohem víc než jen náhodné zápisky. Zjistila jsem, že bych mohla zkusit štěstí a pokusit se knihu vydat. Nedá se říct, že bych měla dopsaných více příběhů. Spíše je pomalu a postupně zapisuji a formuji. Pokud mě budou stále lákat, tak bych se do nich ráda pustila,“ říká Eliška.

Eliška Troboková ze Svitav napsala v lockdownu první knihu.Zdroj: Milan Báča

Zaprodaný cit je v tisku a mladá spisovatelka už má další téma, na kterém by ráda pracovala. „Vydání knihy je pro mě stále něco velmi nepředstavitelného a neuvěřitelného. Pořád si připadám, že je to jen sen. Myslím si, že vydání Zaprodaného citu je pro mě velký krok do budoucna. Právě díky knize jsem zjistila, že mě baví psaní a ráda bych v něm pokračovala,“ dodává maturantka. A příběhů má talentovaná studentka v šuplíku několik.

Příběh knihy Zaprodaný cit se odehrává v zemi Myosoté, kde zamrzl čas mezi 18. a 19. stoletím. I přesto se mezi místními najdou moderně smýšlející lidé. Jedním z nich je Vanessa Smithová, blízká známá hraběnky, které dělá společnost, když hrabě odjíždí do ciziny hájit zájmy země. Přestože byl Vanessin otec velice bohatý muž, rodinný majetek po jeho smrti padl do rukou jeho nejstaršímu synovi. Ve Vanessině zájmu by tak mělo být uzavření sňatku se zámožným ženichem a zajištění si vlivného místa ve společnosti. Jejím nastávajícím má být její bývalý kamarád z dětství, sir Filip Holm. Ten je sice společností uznávaný, nelíbí se mu ale Vanessiny ostré feministické názory. Věci se začnou dávat do pohybu, když do země přijíždí Filipův dávný přítel Sebastian, který má na její vyjadřování zcela odlišný pohled než Filip.

Kniha vyjde 26. září v nakladatelství Pointa.