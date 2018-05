Elektromobily? V kraji jich jezdí jen desítky

Svitavy – „Koupil jsem si elektromobil Tesla k padesátým narozeninám. Trochu problém byl s dobíjením, ale stanice konečně přibývají, takže nejsem odkázaný jen na Pardubice. Auto je skvělé, má minimální náklady na údržbu a je komfortní,“ říká dvaapadesátiletý Karel ze Svitavska.

Elektromobil, ilustrační foto.Foto: Deník / Pech Karel

To Pavel Snoha ze Svitav jezdí na elektroskútru, ale takové nadšení nesdílí. „Příště bych si koupil klasický benzínový,“ podotýká svitavský fotograf.

Kde v kraji dobít elektromobil?Pardubice

Ústí nad Orlicí

Svitavy

Moravská Třebová

Žichlínek

Polička

Hlinsko

Staré Hradiště

Holice

Hrušová

Krasíkov

Pohon na elektřinu začíná být moderní. A jak přibývají elektromobily, elektroskútry i kola, přibývají také dobíjecí stanice. Síti těch benzínových se ale zatím rovnat nemůžou. Nově je dobíjecí stanice v Moravské Třebové, v dohledné době možná vznikne v Litomyšli.



První nabíjecí stanice pro elektromobily v Moravské Třebové byla uvedena do provozu v květnu u aquaparku. Snahou o podporu rozvoje elektromobility a moderních technologií tak město reaguje na koncept inteligentních měst. Uživatelé zaregistrovaní do systému EVmapa si mohou dobít elektromobil bez časového omezení za cenu dle spotřebovaných kWh.



Zájem o elektromobilitu souvisí s péčí o životní prostředí. Využíváním moderních technologií lze přispět ke snižování emisí a úspoře provozních nákladů. „Přitom stávající infrastruktura dobíjecích stanic v Česku stále nedostačuje vzhledem ke všeobecnému trendu rozvoje elektromobilů. Proto jsme rádi, že Moravská Třebová prostřednictvím nové stanice pomáhá alespoň částečně tuto situaci řešit,“ sdělil třebovský starosta Miloš Izák.



Ve Svitavách je dobíjecí stanice v provozu zhruba rok u multifunkčního centra Fabrika. „O využívání stanice nemáme informace, ale vím, že ve Svitavách jezdí asi čtyři elektromobily. Ještě letos vznikne dobíjecí stanice u hotelu Slavia. Navíc máme připravené dvě lokality, a to u stadionu a vlakového nádraží. Kdyby měl zájem nějaký investor,“ řekl svitavský starosta David Šimek.



VYBRANÉ LOKALITY

O stavbě dobíjecí stanice uvažují také v Litomyšli. „Máme vytipovanou lokalitu, kde by stanice mohla stát. Jedná se o parkoviště u II. a III. základní školy,“ podotkl mluvčí radnice Michele Vojáček.



To Žamberk spíše než na řidiče elektromobilů myslí na cyklisty, kteří jezdí na elektrokolech. „Uvažujeme o zřízení dobíjecích stanic pro elektrokola na třech místech ve městě. Mohly by být na Masarykově náměstí, v areálu Pod Černým lesem a na vlakovém nádraží. S rozvojem elektrokol považujeme tuto nabídku za důležitou,“ uvedl starosta Žamberku Jiří Dytrt.



ZÁJEM JE VELKÝ

V Pardubickém kraji podle informací energetiků v současné době jezdí pouze desítky elektromobilů. „Dobíjecí stanice jsou vyhledávané. Týdně na nich dobíjí desítky elektromobilů a celkové měsíční odběry se pohybují v řádech tisíců kWh. My pouze odhadujeme počet na desítky elektromobilů registrovaných na území Pardubického kraje,“ sdělila Šárka Beránková, mluvčí společnosti ČEZ ve východních Čechách.

Zlatě benzín než elektřina

Tichá jízda a možnost parkovat ve sklepě paneláku. Jediná pozitiva, která našel Pavel Snoha ze Svitav na svém elektro-skútru. „Moc to nejede a když se na něm něco rozbije, tak je oprava drahá a možná jen v autorizova-ném servisu. Na jedno dobití ujedu zhruba padesát kilometrů. A hlavně baterie má životnost dvacet tisíc kilometrů nebo deset let a nová stojí tolik jako nový benzínový skútr,“ přibližuje Pavel Snoha.



Skútr nabíjí doma, vyndává šestnáctikilovou baterii a nabíjení trvá pět až osm hodin. „Lepší si koupit benzínový skútr. U něj je levnější oprava a dojezd skoro nekonečný. Zlatý benzín. Než se v Čechách rozvine plná podpora elektromobilů, to bude trvat tak dvacet nebo třicet let,“ dodává Pavel Snoha.