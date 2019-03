„Naším cílem je, abychom vyšli pracujícím rodičům co nejvíce vstříc. Proto od března zavádíme jednu smíšenou třídu určenou pro děti rodičů, kteří kvůli profesní vytíženosti nestíhají. Tyto děti si paní učitelky převezmou až odpoledne. Většinu dne tak budou normálně trávit s kamarády, na které jsou zvyklé,“ přibližuje novinku Milada Nádvorníková, vedoucí odboru školství.

Zkušební provoz začal 4. března a potrvá do 30. června. Dosud měly školky v Litomyšli otevírací dobu zhruba do 16 hodin. Změny se zatím nedotknou provozu školky Zámecká, a to kvůli přípravám na stěhování z Panského domu. V současné době se totiž upravuje bývalý dům dětí a mládeže na ulici 17. listopadu, aby se tam pro předškoláky vybudovaly nové třídy a vybavené prostory.