V pátek se na radnici uskutečnilo v Poličce jednání o vyhodnocení monitorování pitné vody v Poličce, Pomezí a Květné. Výsledky všech rozborů byly z hlediska bakteriálního znečištění negativní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Ohledně dalšího postupu se krajská hygienická stanice domluvila s provozovatelem vodovodu na četnosti odběrů vzorků vody jednou týdně, a to až do odvolání. Vrty V-6 a V-7 zůstávají nadále odstaveny od vodovodní sítě. Na náklady Svazku obcí Vodovody Poličsko by do konce letošního roku mělo být na vrtu V-6 namontováno zařízení s UV lampou.