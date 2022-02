Nejinak je tomu u sedmadvacetileté Pavlíny Křížové, která pochází z Vysokého Mýta. „Zprávy o covidu sleduji už jen sporadicky. Spíše si vyhledám informace až ve chvíli, kdy je potřebuji,“ vysvětlila Křížová.

Protože pracuje ve státní správě, nedělá jí problém vyznat se v protiepidemických opatřeních. Nová nařízení od ministerstva totiž dostává do své e-mailové schránky.

Marek Čížek z Pardubice pravidelně sleduje veřejnoprávní média, kde čerpá hlavní informace. „Pokud něco potřebuji vědět pracovně a být si tím jistý, ověřuji si dané informace přímo na webových stránkách ministerstev,“ dodal třicetiletý podnikatel.

Štve ho, že v médiích se vyjadřují ke covidu různí odborníci a politici. A tím vzniká zmatek. „Konkrétně se téměř nedalo věřit minulé Babišově vládě, jejíž členové v mediích během pár minut prezentovali odlišné informace,“ myslí si.

Milan Klicpera z Chrudimska hledá informace o covidu hlavně na internetu. „Ale i tak mnoha věcem nerozumím,“ přiznal se 64letý muž.

Například nikde nenašel, co přesně znamená termín "zpětná karanténa". „Zjistili jsme, že vnouček má pozitivní test. Trvalo dva dny, než z hygieny přišel dotazník na kontakty. Po odevzdání trvalo další dva dny, než ty ohrožené lidi někdo upozornil. Kontakty jdou tedy zpětně do karantény. Já jsem byl teprve po čtyřech dnech vytrasován, ale vlastně už mě pak čekal jen jeden den v izolaci,“ divil se Klicpera a glosoval to poznámkou: „Mám čekat, že zítra vstanu a opařím se čajem?“

Nepřehlednost a zmatek, tak hodnotí situaci s covidem v posledních dnech také Miroslav Dvořák ze Svitav.

„Za nové vlády je v těch opatřeních snad ještě větší blázinec než za Babiše,“ nebral si servítky 47letý dělník.

Vůbec se prý neorientuje v karanténách nebo jak platí testy. „Když naše děti spadnou do karantény třeba kvůli nakaženému spolužákovi, spoléhám na vedení školy a hygienu, že vše vysvětlí," rozčilil se Dvořák.

Nejvíc mu vadí neustálé změny v nařízeních. Televizi prý raději přestal sledovat.

I Pavlína Křížová přiznává, že po dvou letech života s epidemií, je unavená a strach z nemoci ji opouští.

„Nicméně platná nařízení absolutně respektuji. Mým jediným přáním je, aby bylo vše jako dřív,“ řekla posmutněle.

Ve chvílích smutku jí pomáhají data, slova odborníků i fakta. „Po zkušenostech z minulých týdnů si ale myslím, že antigenní testování už nedává smysl,“ kroutila hlavou.

Marek Čížek upozornil na velký problém spojený s pandemií. Rozdělení naší společnosti a s tím spojená negativita a sobecké chování jednotlivců.

„Samozřejmě mě omezují i zhoršené podmínky pro cestování, pravidelné testování či nedostatek potřebného materiálů. Celkově nejsem nadšený ani ze současné ekonomické situace, která je z určité části také důsledkem pandemie coronaviru,“ dodal podnikatel z Pardubic.