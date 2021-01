„To jako vážně 2600? To je skoro jak ve Vídni. Hezká podpora pro občany, kteří uvažují o výstavbě rodinného domu,“ poznamenal František Zach. Kritika z řad občanů je ostrá. Mnoho rodin si nemůže dovolit dát jen za parcelu zhruba dva a půl milionu korun. „Budeme hledat v okolních obcích. Dva miliony za pozemek je fakt přehnané,“ konstatoval Pavel ze Svitav, který uvažoval o stavbě domu.

Zájemců je podle města hodně. Otázka je, nakolik je odradí konečná cena za stavební parcelu. „Vypadá to jako strašně moc, ale jen zasíťování lokality nás vyjde na šestnáct milionů korun. Pak musíme odvést DPH státu,a když se kompletně sečtou náklady, je to opravdu tato částka,“ vysvětlil svitavský starosta David Šimek.

Jedná se o stavební parcely o rozloze 700 až 1000 metrů čtverečních. „Prodej zahajujeme dříve, než začneme se zasíťováním. Má to své důvody. Chceme s investory řešit sjezdy k pozemkům podle toho, jak si udělají projekty. Na sídlišti Vějíř se před lety udělaly sjezdy a silnice a pak si lidé navrhli domy a zjistili jsme, že je nutné vjezdy posunout. Teď to řešíme jinak. I přípojky připravíme lidem až k pozemku. Všechen komfort je v ceně zahrnutý,“ dodal Šimek. Lidé tak dostanou pozemky připravené na míru podle konkrétního projektu.

KULATÝ STŮL

Cena vyvolala mezi lidmi vlnu nevole, proto město chystá na únor kulatý stůl, kde představí celý projekt a podmínky prodeje parcel. „Už se objevily spekulace, co kdo jakému kamarádovi prodá. Chceme proto jít cestou otevřeného prodeje, aby všichni viděli, že neexistují žádné zákulisní hry. Spekulace vyvrátíme,“ podotkl starosta. Pozemky budou Svitavy prodávat otevřeně. Pokud se na jednu parcelu přihlásí více zájemců, město je pozve všechny najednou a uskuteční se losování.

do bude rychle stavět, má šanci získat slevu. „Zastupitelé schválili slevu 260 korun na metr čtvereční, a to v případě zkolaudování stavby do tří let od nabytí účinnosti kupní smlouvy,“ informoval mluvčí města Jiří Johanides.

AŽ 3100 ZA METR

Cena okolo dvou tisíc korun za metr čtvereční není v Pardubickém kraji ojedinělá. V Čepí u Pardubic počítají za metr 2400 korun, v Sobětuchách na Chrudimsku 2300, v Heřmanově Městci 1800. Přímo v Pardubicích chtějí za metr dokonce 3100 korun. Naopak ceny v menších obcích na Svitavsku jsou hluboko pod tisícovkou. A třeba Osík u Litomyšle vloni prodával v dražbě patnáct parcel, kde byla minimální cena za metr 1150 korun.

Lokalita Habrová se nachází na okraji Svitav. Za novými domy je poldr a cyklostezka. Město u nových parcel počítá s odvodem srážkové vody, parkovou zónou a výsadbou zeleně. Uspokojí také zájemce o optický internet. „Může se to zdát drahé, ale zasíťujeme se vším všudy,“ popsal Šimek. Když vše dobře půjde, mohli by se lidé na nových parcelách pustit do stavby letos na podzim.