Zhruba pět desítek míst pro uprchlíky by mělo vzniknout v Litomyšli v modulárním bydlení. Jde o domek složený ze speciálních kontejnerů. Novinka by nyní pomohla řešit problém s ubytováním ukrajinských uprchlíků a do budoucna i s bydlením studentů.

„V Litomyšli výrazně chybí ubytování pro studenty. Takže modulární bydlení se nám líbí. Dlouhodobě by to mělo velký přínos pro město, protože by nám studenti uvolnili byty,“ uvedl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Dům z kontejnerů by mohl vzniknout v areálu Střední zahradnické a technické školy v Litomyšli. Bydlet by tu mohlo čtyřicet až padesát lidí. Podle Ministerstva pro místní rozvoj by měl být pro tyto potřeby vytvořen nový dotační titul pro obce a kraje.

„Snažíme se přemýšlet nad zajištěním důstojného ubytování pro uprchlíky před válkou z Ukrajiny. Nechceme stavět stanová městečka, ale spíše se přiblížit uprchlickým vesnicím, které jsem měl možnost vidět v Gruzii, kde docházelo k výraznému vnitřnímu uprchlictví z Abcházie a Jižní Osetie. Jednou z možností je využití modulárních jednotek na pozemcích, které jsou buď ve vlastnictví města, nebo naší zahradnické školy,“ sdělil hejtman Martin Netolický. Navíc je podle Ministerstva pro místní rozvoj připravován dotační titul, který by řešil jak výstavbu, tak rekonstrukci i pořízení modulárního ubytování. „Pokud bude tento národní dotační titul vyhlášen, uděláme maximum, abychom peníze pro Pardubický kraj získali,“ dodal Netolický.

V Litomyšli je dlouhodobě problém s ubytováním studentů čtyř středních škol a Fakulty restaurování Univerzity Pardubice. Dnes musí bydlet i v okolních městech nebo si pronajímají byty, kterých je pak nedostatek pro klasické komerční nájmy. Vloni na jaře bylo na privátech v Litomyšli ubytováno 741 studentů středních škol, odhadem tak zaplní zhruba 185 bytů. Pokud se na nájem dvanáct tisíc skládají čtyři studenti, je to pro ně únosné. Mladé rodiny ale s vysokými nájmy mají potíže. Na každý volný byt je tak hned několik zájemců. „Pronajímatelé to vědí a ceny jsou proto velmi přemrštěné, což je logické. Chtějí maximalizovat své zisky z nemovitosti. Chápu to,“ podotkl před časem Brýdl.

Modulární bydlení v Litomyšli by tak vyřešilo dva problémy najednou.