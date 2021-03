Letos uplyne 500 let od úmrtí šlechtice Viléma z Pernštejna. Jeho rod výrazně poznamenal rozvoj velké části Pardubického kraje a díky němu zde zůstalo mnoho renesančních památek.

Kromě šlechtických sídel jsou i měšťanské domy v Pardubicích, Moravské Třebové nebo v Litomyšli. Ty všechny přiblíží letošní program 500 let renesance ve východních Čechách. „Zatím nás brzdí epidemie, abychom pozvali zájemce na živé přednášky a komentované prohlídky. Pokud to jde, prezentujeme některé události digitálně, a doufáme, že se začátkem léta situace vrátí do normálu a bude se moct uskutečnit většina připravených akcí,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Aktuální informace ke všem akcím najdou lidé na webu vilem500.cz.