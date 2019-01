Svitavy – Zástupci Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením již počtvrté udělovali ceny Duhové křídlo.

Předávání ocenění Duhové křídlo Svitavy | Foto: Tereza Dostálová

V úterý si plastiku s motivem duhy a andělského křídla ve svitavské Fabrice převzali tři jednotlivci a jedna organizace: Blanka Brandová z Pardubic, Hana Hromádková z Chocně, Ladislava Morkesová ze Svitav a Domov pod hradem Žampach.



„Rozhodli jsme se s Duhovým křídlem tentokrát vyrazit mimo Pardubice, aby se o těchto inspirativních lidech dozvěděli i jinde. Je skutečně potěšující, kolik příběhů a zajímavých zkušeností tu člověk uslyší, rázem se mu zdá svět o mnoho lepší," řekl na slavnosti radní pro sociální péči a neziskové organizace Pardubického kraje Pavel Šotola. Ladislava Morkesová byla oceněna za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením, a to navzdory svému vlastnímu handicapu. „Velice si ocenění vážím," řekla žena, která svojí energii považuje za životní dar.



Kdo zná oceněnou Ladislavu Morkesovou, tak ví, že je to žena, která je velmi aktivní. Je například předsedkyní Krajské organizace Svazu postižených civilizačními chorobami a také vede Country klub Srdíčko. Je až těžko uvěřitelné, jak dokáže bojovat s nepřízní vlastního osudu a navíc udělat radost lidem v jejím okolí. „Nejdůležitější a nejúžasnější je, že se zlepšují podmínky pro postižené lidi. Ať už se jedná o služby, nebo o dostupnost zdravotnických potřeb," vyjádřila se oceněná k tomu, co jí dělá při obětavé práci radost. Tu rozdává už více jak čtyřicet let.