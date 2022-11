„Kdykoliv pustím vodu z kohoutku, tak se na mě vyvalí silný zápach chloru. Je to podobné, jako kdybych pil vodu z bazénu,“ stěžoval si na radnici Jakub z Poličky. Není sám, komu pitná voda moc nevoní. „Poslední dny je to opravdu hodně cítit, dřív to tak nebylo,“ podotkla Věra Jílková.