Jeden kamion za druhým projíždí Hradcem nad Svitavou v ranní špičce. Sjíždí z kopce ze silnice I/43 zrovna vedle základní školy. Přijíždí autobus od Radiměře, ze kterého vystoupí parta školáků. Policie, která tady každý den hlídkuje, zastavuje provoz a pouští děti přes přechod. „Trochu se bojím,“ prohodila školačka s fialovou aktovkou, když procházela jen kousek před velkým kamionem. Policie do vsi zajíždí pravidelně ráno i odpoledne. „Mnoho rodičů ale nyní vozí děti ke škole, takže se vyhnou přechodu na rušné křižovatce,“ shodli se hlídkující policisté.

Život v Hradci nad Svitavou se změnil v polovině července, když sem Ředitelství silnic a dálnic kvůli stavbě obchvatu Svitav svedlo nákladní dopravu. Osobní auta jezdí do Svitav pro změnu přes Vendolí. „Někteří tady jezdí fakt rychle. Viděla jsem návěs s kládami. Najel do díry na krajnici a rozhoupalo se mu to, že málem skončil v baráku,“ popsala okamžiky strachu mladá žena z domu u silnice. Doufá, že se konečně řidiči naučí jezdit přes obec pomaleji. „Musím zaťukat, ale bouračka tady naštěstí ještě nebyla. Jen občas sbíráme zrcátka nebo kusy světel na křižovatce,“ uvedl starosta Hradce nad Svitavou Kamil Pavliš.

Ještě dva měsíce

Před vesnicí s šestnácti sty obyvateli jsou ještě dva měsíce, kdy budou trpět kamiony hned za okny. „Teď je to už lepší, horší to bylo na začátku, než se řidiči osobních aut naučili jezdit přes Vendolí, jak mají. Navíc skončily opravy na železnici a přes obec přestala jezdit náhradní autobusová doprava,“ vysvětlil Pavliš. Nejhorší situace je podle něho v ranní špičce, od půl sedmé do půl deváté ráno. Přes den je relativně klid a doprava ve vsi houstne zase odpoledne mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou.

Na několika místech je průtah Hradcem už zničený, problémy hlásí i majitelé domů u silnice. „Objevila se nám v domě prasklina na chodbě na stěně i podlaze,“ potvrdila jedna z obyvatelek Hradce. Zabrat dostává i silnice, kterou ničí těžké kamiony. „Lidé volají, stěžují si na obec. Přeposílám vše na generálního dodavatele stavby, firmu Eurovia. Jsme v kontaktu a většinou do týdne, do čtrnácti dní vše opraví,“ podotkl starosta.

Zdroj: Iveta Nádvorníková

Současně jedná s Pardubickým krajem o rekonstrukci komunikace po skončení objízdné trasy. Tu mají už slíbenou. „Objížďka vznikla až během stavby obchvatu. Ředitelství silnic a dálnic slíbilo, že po skončení objízdné trasy opraví největší výmoly, aby byla silnice sjízdná. Následně na konci stavby obchvatu udělá kompletní opravu silnice v Hradci nad Svitavou, kudy vede objížďka. Počítám, že to bude na jaře roku 2024,“ sdělil Michal Kortyš, krajský radní pro oblast dopravy. Půjde o opravu úseku dlouhého asi tři a půl kilometru z Hradce nad Svitavou až do svitavských Lánů.

Rekonstrukci mají slíbenou i v nedalekém Vendolí, kudy vede pro změnu objízdná trasa pro osobní auta. „Máme slíbenou opravu silnice od družstva až k silnici I/34. Jinak bychom objížďku do Vendolí nepovolili,“ řekl vendolský starosta Vladimír Buchta. Opravu silnice totiž kraj slibuje vesnici už roky a zatím na ni nikdy nezbyly peníze.

Objízdné trasy přes Hradec nad Svitavou a Vendolí kvůli stavbě obchvatu potrvají až do konce listopadu.